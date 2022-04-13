Екс-дружина Ступки Поліна Логунова виходить заміж: хто її обранець

Обранець моделі є заможним чоловіком

Модель, ведуча і актриса Поліна Логунова, яка лише недавно розлучилася з українським актором Дмитром Ступком, знову виходить заміж.

Про це дівчина повідомила у своєму Інстаграмі.

Логунова опублікувала пост із фотографією, на якій зображено літак, що розмістив у небі слова "Polina, will you marry me?" ("Поліно, ти вийдеш за мене?", — прим.ред). Знімок дівчина підписала коротким словом "Так". Таким чином стало відомо, що незабаром після новини про розлучення Поліна виходить заміж вдруге.

Поліна Логунова знову виходить заміж

Хто майбутній чоловік Поліни Логунової

Ім’я свого обранця дівчина не розкриває, проте можна припустити, що чоловік є досить заможним. Так раніше у сторіс дівчина показала розкішне кільце з діамантами, наголосивши, що його подарував не Ступка.

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Також не можна не відзначити, що зробити таку пропозицію у небі коштує недешево. Можна також припустити, що майбутній чоловік Логуновий є американцем, оскільки напис був зроблений англійською мовою, а Поліна вже понад рік живе у США.

Логунова у США

Дмитро Ступка ж у своїх соцмережах розлучення з дружиною поки що ніяк не коментує.

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