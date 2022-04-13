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Экс-жена Ступки Полина Логунова выходит замуж: кто ее избранник

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публикации
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Автор
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Полина Логунова Новость обновлена 13 апреля 2022, 11:59
Полина Логунова

Избранник модели является состоятельным мужчиной

Модель, ведущая и актриса Полина Логунова, которая лишь недавно развелось с украинским актером Дмитрием Ступкой, снова выходит замуж.

Об этом девушка сообщила в своем Инстаграм.

Логунова опубликовала пост с фотографией, на которой изображен самолет, разместивший в небе слова "Polina, will you marry me?" ("Полина, ты выйдешь за меня?", — прим.ред). Снимок девушка подписала коротким словом "Да". Таким образом стало известно, что совсем скоро после новости о разводе Полина выходит замуж во второй раз.

Полина Логунова снова выходит замуж
Полина Логунова снова выходит замуж

Кто будущий муж Полины Логуновой

Имя своего избранника девушка не раскрывает, однако можно предположить, что мужчина довольно состоятельный. Так ранее в сторис девушка показала роскошное кольцо с бриллиантами, отметив, что его подарил не Ступка.

Также нельзя не отметить, что сделать такое предложение в небе стоит недешево. Можно также предположить, что будущий муж Логуновой является американцем, поскольку надпись была сделана на английском языке, а Полина уже больше года живет в США.

Логунова в США
Логунова в США

Дмитрий Ступка же в своих соцсетях развод с женой пока никак не комментирует.

Как сообщал "Телеграф", в марте 2022 года стало известно, что самая красивая пара украинского шоу-бизнеса Надя Дорофеева и Владимир Дантес расстались. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.

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#Дмитрий Ступка #Полина Логунова
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