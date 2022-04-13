Экс-жена Ступки Полина Логунова выходит замуж: кто ее избранник
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Избранник модели является состоятельным мужчиной
Модель, ведущая и актриса Полина Логунова, которая лишь недавно развелось с украинским актером Дмитрием Ступкой, снова выходит замуж.
Об этом девушка сообщила в своем Инстаграм.
Логунова опубликовала пост с фотографией, на которой изображен самолет, разместивший в небе слова "Polina, will you marry me?" ("Полина, ты выйдешь за меня?", — прим.ред). Снимок девушка подписала коротким словом "Да". Таким образом стало известно, что совсем скоро после новости о разводе Полина выходит замуж во второй раз.
Кто будущий муж Полины Логуновой
Имя своего избранника девушка не раскрывает, однако можно предположить, что мужчина довольно состоятельный. Так ранее в сторис девушка показала роскошное кольцо с бриллиантами, отметив, что его подарил не Ступка.
Также нельзя не отметить, что сделать такое предложение в небе стоит недешево. Можно также предположить, что будущий муж Логуновой является американцем, поскольку надпись была сделана на английском языке, а Полина уже больше года живет в США.
Дмитрий Ступка же в своих соцсетях развод с женой пока никак не комментирует.
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