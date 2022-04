Экс-жена Ступки Полина Логунова выходит замуж: кто ее избранник

Избранник модели является состоятельным мужчиной

Модель, ведущая и актриса Полина Логунова, которая лишь недавно развелось с украинским актером Дмитрием Ступкой, снова выходит замуж.

Об этом девушка сообщила в своем Инстаграм.

Логунова опубликовала пост с фотографией, на которой изображен самолет, разместивший в небе слова "Polina, will you marry me?" ("Полина, ты выйдешь за меня?", — прим.ред). Снимок девушка подписала коротким словом "Да". Таким образом стало известно, что совсем скоро после новости о разводе Полина выходит замуж во второй раз.

Полина Логунова снова выходит замуж

Кто будущий муж Полины Логуновой

Имя своего избранника девушка не раскрывает, однако можно предположить, что мужчина довольно состоятельный. Так ранее в сторис девушка показала роскошное кольцо с бриллиантами, отметив, что его подарил не Ступка.

Также нельзя не отметить, что сделать такое предложение в небе стоит недешево. Можно также предположить, что будущий муж Логуновой является американцем, поскольку надпись была сделана на английском языке, а Полина уже больше года живет в США.

Логунова в США

Дмитрий Ступка же в своих соцсетях развод с женой пока никак не комментирует.

