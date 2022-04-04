Дантес впервые прокомментировал развод с Надей Дорофеевой

Дантес заявил, что им с Надей надо было вовремя разойтись, чтобы не запятнать прошлое

Украинский певец Владимир Дантес впервые прокомментировал развод с экс-солисткой группы "Время и Стекло" Надей Дорофеевой. Музыкант заявил, что бывшие влюбленные сейчас нормально общаются, однако важно было вовремя разойтись, для того чтобы "не запятнать прошлое".

Об этом музыкант рассказал в эфире YouTube-шоу "Львы на Джипе".

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"Я нормально…Слушайте, мы же написали пост, который выставили в Instagram, и в этом посте вся правда, которую мы хотели сказать. Все нормально. Мы дружим и это решение не было принято, когда мы выставили пост, это было раньше. Просто, когда ты планировал себе одно, а потом начинается война, то людям не до этого. Но потом, когда проходит время, и ты думаешь: "Ну, блин, это как-то странно и, наверное, надо об этом сказать и как-то скрывать это невозможно". Но мы нормально общаемся, мы очень близкие друзья, все хорошо. Я думаю, что так должно быть, когда ты хочешь не запятнать прошлое, надо вовремя сепарироваться", – сказал Дантес.

Отметим, что ранее в сети появился слух, что Надя Дорофеева ушла от Дантеса к ресторатору и создателю бренда одежды Михаилу Кацурину, который одновременно с парой объявил о своем разводе с супругой Дарьей. Пользователи сети решили, что это не совпадение. Более того, Даша Кацурина отписалась от Дорофеевой, хотя раньше они часто публиковали совместные снимки.

Внимание! На видео присутствует нецензурная лексика

Как сообщал "Телеграф", в марте 2022 года стало известно, что с начала февраля Дорофеева и Дантес не вместе. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми. Посмотрите, как менялась пара за время своего романа.