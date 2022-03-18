Дантес и Надя Дорофеева расстались: как выглядели раньше и сейчас (фото)

О расставании Дантеса и Нади Дорофеевой сообщила сама певица, хотя слухи о разводе начали появляется еще до войны

Популярная звездная пара Надя Дорофеева и Дантес, сообщившие 18 марта о расставании, пробыли в браке почти 7 лет. Все эти годы супруги охотно делились подробностями своей личной жизни с аудиторией в социальных сетях. Новость о том, что их союз распался, да еще и на фоне военных событий в Украине, очень расстроила фанов, которые столько лет ждали появления "додошат" и "дантесиков"

Как менялась пара Дантеса и Дорофеевой – в фотоподборке "Телеграфа".

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Дорофеева и Дантес познакомились в 2011 году, во время поездки в поезде. Первые два года они тщательно скрывали свои отношения.

Артисты влюбились друг в друга с первого взгляда

Дантес и Дорофеева провстречались до свадьбы 4 года

Первый раз Дантес позвал Надю замуж спустя несколько месяцев отношений, скрутив из проволоки от шампанского импровизированное кольцо. Во второй раз мужчина при думал целый квест, но свадьбу отложили. По словам пары, накопленное на торжество спустили на отдых и покупку авто. Однако Владимир предложил руку и сердце возлюбленной снова, и в третий раз услышал в ответ "да". Тогда певец просил руки своей дамы в прямом эфире радио.

Дантес делал предложение Наде три раза

Дантес и Дорофеева в первое время скрывали свои отношения

Шикарная свадьба в лавандовом стиле состоялась в 2015 году. На торжестве присутствовали украинские звезды.

Свадьба Нади Дорофеевой и Дантеса

К жениху Дорофееву вел Потап

День свадьбы Дантеса и Дорофеевой

На протяжении почти 7 лет брака супруги активно делились совместными снимками в соцсетях. Пару полюбили за их искренность.

Дантес и Дорофеева в "карантинной" фотосесии

Селфи влюбленных

У Дантеса и Дорофеевой было много совместных фотосессий

На многих фото с мужем Надя улыбается

Пара охотно делилась домашними снимками

Супруги на одном из светских мероприятий

Особенно популярными становились фото с отдыха, на некоторых из которых муж Дорофеевой Дантес позировал без одежды. Да и Надя иногда показывалась в пикантном виде.

Скандальное фото Дантеса и Нади

Фото уже бывших супругов с отдыха

Еще один хайповый снимок пары

Дантес и Дорофеева в теплых краях

Дантес в 2021 году публиковал трогательное видео, которое посвятил Наде. В нем есть архивные кадры, которые певец когда-то выкупил у фотографа, поскольку влюбленные на тот момент еще скрывали свои чувства от общественности.

В марте 2022 года стало известно, что с начала февраля Дорофеева и Дантес не вместе. Причины расставания звезды не раскрывают, но говорят, что остались друг для друга близкими и любимыми людьми.

Напомним, в первые дни полномасштабного вторжения рф на украинские территории Надя Дорофеева записала пронзительное видео, в котором обратилась к белорусским и российским мамам.