Дантес и Надя Дорофеева больше не вместе: когда и почему расстались

По словам Нади Дорофеевой, они с Владимиром Дантесом продолжают любить друг друга, но не так, как ранее

Звёздная пара украинского шоу-бизнеса Дантес и Надя Дорофеева объявили о расставании. Как сообщает "Телеграф", об этом певица написала в Instagram в пятницу, 18 марта.

Судя по публикации артистки, решении о расставании пара приняла еще до полномасштабной войны, в начале прошлого месяца.

"До начала февраля 2022 года они очень многого добились. Стали самой красивой парой шоу-бизнеса, их отношения стали примером для многих. Эта пара стала самыми родными людьми друг другу и это самые близкие друзья. Такими они и остаются. Единственное… они просто теперь не вместе," – говорится в посте Нади.

Дорофеева добавила, что времени, подходящего для объявлении о расставании с Дантесом, не будет никогда. Поэтому артисты решили сказать об этом сейчас, пусть и на фоне военных событий в Украине. Мол, может быть, их пост "разбавит новостную ленту".

О том, подали супруги на развод, Дорофеева не сообщает.

Напомним, Дантес и Дорофеева познакомились 5 августа 2011 года в поезде. По словам девушки, это была любовь с первого взгляда. Певец несколько раз делал возлюбленной предложение руки и сердца. В 2015 году состоялась долгожданная свадьба, на которой присутствовало много звездных гостей.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Надя Дорофеева записала видео о войне в Украине со слезами на глазах и обратилась к матерям в россии и беларуси.