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Дантес і Надя Дорофєєва більше не разом: коли і чому розлучилися

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Таїсія Єрохіна Таїсія Єрохіна
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Шлюб Дантеса та Дорофєєвої тривав майже 7 років Новина оновлена 18 березня 2022, 21:09
Шлюб Дантеса та Дорофєєвої тривав майже 7 років

За словами Наді Дорофєєвої, вони з Володимиром Дантесом продовжують любити один одного, але не так, як раніше

Зіркова пара українського шоу-бізнесу Дантес та Надя Дорофєєва, яка ще в січні радувала шанувальників знімками з відпочинку, оголосили про розлучення. Як повідомляє "Телеграф", про це співачка написала в Instagram у п’ятницю, 18 березня.

Судячи з публікації артистки, рішення про розлучення пара прийняла ще до повномасштабної війни, на початку минулого місяця.

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"До початку лютого 2022 року вони дуже багато досягли. Стали найкрасивішою парою шоу-бізнесу, їхні стосунки стали прикладом для багатьох. Ця пара стала найріднішими людьми один одному і це найближчі друзі. Такими вони і залишаються. Єдине… вони просто тепер не разом,” – йдеться у пості Наді.

Дорофєєва додала, що часу, що підходить для оголошення про розлучення з Дантесом, не буде ніколи. Тому артисти вирішили сказати про це зараз, хай і на тлі воєнних подій в Україні. Мовляв, можливо, їхній пост "розбавить стрічку новин".

Про те, чи подало подружжя на розлучення, Дорофєєва не повідомляє. За словами артистки, попри розлучення вони з Дантесом залишаються близькими друзями.

Нагадаємо, Дантес і Дорофєєва познайомилися 5 серпня 2011 року у поїзді. За словами дівчини, це було кохання з першого погляду. Співак кілька разів робив коханій пропозицію руки та серця. У 2015 році відбулося довгоочікуване весілля, на якому було багато зіркових гостей.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Надя Дорофєєва записала відео про війну в Україні зі сльозами на очах і звернулася до матерів у росії та білорусі.

Теги:
#Дорофєєва #Надя Дорофєєва #Дантес
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