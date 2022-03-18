Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує

Найголовніші події 18 березня

Українська армія 23-й день поспіль протистоїть російським загарбникам, які бомблять мирні міста, здійснюють справжній геноцид щодо українців та порушують всі можливі закони війни. Наші військові мужньо тримають оборону на що вказує той факт, що окупантам за понад три тижні не вдалося взяти жодного великого міста. Ряди російських військ за цей час "порідшали" близько 14 тисяч солдатів і офіцерів. Також знищено понад 400 танків та 1400 броньованих машин. Окупанти використали майже всі ракети типу "Іскандер" та "Калібр". Тим часом західні країни продовжують завдавати по росії та її верхівці санкційних ударів і країна-агресор все більше наближається до повної ізоляції від світу та дефолту.

У цьому матеріалі "Телеграф" збиратиме інформацію про найважливіші події, що відбулися в Україні 18 березня. Більш оперативні дані ви можете отримати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:00 За четвер, 17 березня, силами протиповітряної оборони Української держави знищено не менше 14 повітряних цілей російських окупантів:

7 літаків;

1 вертоліт;

3 БпЛА;

3 крилатих ракети.

Нова Зеландія запровадила санкції проти верхівки російської влади, а також російських підприємств.

00:00 Палата представників Конгресу США проголосувала за припинення нормальних торговельних відносин із росією та Білоруссю через вторгнення в Україну.

Втрати серед цивільних осіб з 24 лютого, коли росія розпочала війну проти України, до 24:00 16 березня склали 2032 цивільних, у тому числі 780 загиблих, повідомляє управління Верховного комісара ООН з прав людини. "УВКПЛ ООН вважає, що реальні цифри значно вищі, особливо на території, контрольованій урядом, і особливо в останні дні, оскільки отримання інформації з деяких місць, де велися інтенсивні бойові дії, затримується, а багато повідомлень все ще чекають на підтвердження", – наголошується у документі.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну".

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч".

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України".

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни".

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками".

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон".

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста".

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв".

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".

Події 17 березня доступні у матеріалі: "Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів".