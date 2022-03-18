Українців закликали боротися з компаніями, які продовжують роботу у Росії: список
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Українські парламентарі організують мітинги під головними офісами цих компаній.
Українські народні депутати вирішили зробити свій вклад у бойкот компаній, які попри розв'язану росією війну в Україні продовжують працювати на території держави-агресора. Так, парламентарі вже з наступного тижня планують мітингувати біля головних офісів таких компаній.
Про це у п'ятницю, 18 березня, повідомив нардеп від "Слуги народу" Владислав Криклій на сторінці у Facebook.
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Він зазначив, що мітинги під стінами компаній з вимогою припинити фінансування кривавого терору почнуться з понеділка, 21 березня. До них закликають долучитися всіх небайдужих українців. Для цього потрібно заповнити форму за посиланням.
"Ми будемо організовувати ці акції спільно з українськими посольствами, українською діаспорою та взагалі з усіма, хто готовий підтримати Україну", — зазначив Криклій.
Представників компаній, які не розділяють їх політику, або ж людей, які володіють інсайдерською інформацією, також просять долучитися і розповісти на умовах анонімності деякі аспекти роботи. Зокрема, наскільки великий у цієї компанії бізнес в росії та чому вона все ще зволікає припинити його. Для цього треба написати листа на e-mail — [email protected]
Перелік компаній та міст/країн, де плануються акції
Список компаній, які не припинили діяльність на території росії
Раніше "Телеграф" повідомляв, що президент України Володимир Зеленський жорстко розкритикував бренди, які продовжують працювати в Росії.
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