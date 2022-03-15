"Їм начхати на 97 убитих дітей": Зеленський жорстко розкритикував бренди, які продовжують працювати в Росії

Зеленський закликав Захід стежити за дотриманням санкцій

Президент України Володимир Зеленський, який розкритикував світових лідерів за їхнє мовчання, через яке Росія продовжує відкрито загрожувати Україні, також жорстко висловився з приводу західних брендів і компаній, що продовжують свою роботу в Росії.

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Цю ситуацію він прокоментував на сесії Joint Expeditionary Force. Відео пізніше з’явилося на сторінці Зеленського у Фейсбуці.

Президент України розкритикував компанії, які продовжують торгувати з агресором, та навіть ті, які заявляли, що пішли. за фактом цього не зробили.

"Багато західних компаній досі не пішли з російського ринку, хоча було запроваджено серйозні санкції. Але як санкції, які ввели західні країни працюють насправді? Деякі компанії заявили, що пішли (з російського ринку, — ред.), але на Насправді вони просто вичікують, чим усе закінчиться і коли можна буде повернутися, їх не хвилюють 97 дітей, які у нас уже вбиті. заробляти, не звертаючи уваги на 800 російських ракет, випущених по Україні. Raiffeisen все одно проводить гроші, які в Росії все в крові. А серед тих компаній, які сказали, що пішли з ринку, є навіть компанії, які нікого не звільняють", — сказав Зеленський у своїй промові.

"Це свідчить про обман України, — наголосив Зеленський. — На будь-яку торгівлю з Росією має бути ембарго".

Компанії, які не пішли з російського ринку

"Ашан", "Леруа Мерлен", "Декатлон" та інші французькі компанії залишаться в Росії, — заявив глава Союзу французьких підприємців Жоффруа Ру де Безьє. Також у Росії залишилися працювати:

Metro;

LG;

Miele;

Bosch;

Bayer та Pfizer;

банки Raiffeisen, Credit Agricole та UniCredit Group.

Нагадаємо, що такі гіганти як McDonald’s та KFC пішли з російського ринку.