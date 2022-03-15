Зеленський заявив про НАТО: "Нам туди не увійти, це правда"(відео)

Зеленський нагадав світові, що війна Росії проти України триває вже 8 років

У вівторок, 15 березня, чинний президент України Володимир Зеленський виступив на зустрічі лідерів Joint Expeditionary Force, де поділився своїм баченням того, як можна зупинити російську агресію і війну проти України та створити нові гаранти безпеки та людяності.

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Відео було оприлюднено на сторінці українського лідера в соцмережі.

За словами Зеленського, найважливішою наразі є необхідність створення гуманітарної повітряної зони над Україною, аби російські війська не могли бомбардувати українські міста та холоднокровно вбивати мирних жителів.

Також він відзначив, що світові потрібні нові формати взаємодії для того, щоб мати можливість разом зупинити агресора та прокоментував взаємовідносини української держави із НАТО:

"Зрозуміло, що Україна не є членом НАТО. Ми це розуміємо, ми адекватні люди. Роками ми чули про нібито "відкриті двері", але вже почули також, що нам туди не увійти, це правда і треба це визнавати. Якщо ми не можемо увійти у "відкриті двері" альянсу, то ми маємо співпрацювати з такими спільнотами, з якими ми можемо, які будуть нам допомагати", — сказав він.

Окрім цього лідер додав, що через мовчання світу та попри потужні санкції, країна-агресор продовжує відкрито погрожувати Україні та іншим країнам подальшим розгортанням війни. Тож задля збереження миру конче необхідно заборонити російському флоту користуватись портами світу, повністю відключити російські банки від SWIFTу, визнати російську державу країною-територистом, а також впровадити ембарго на будь-яку торгівлю з російською федерацією.

"Ми запропонували шлях. Шлях для того, щоб Україна могла захистити своє небо і своїх людей самостійно. Я хотів би, щоб усі почули це, а особливо ті країни, які мають кордони з Росією. І ми робимо все, щоб отримати літаки. Щоб отримати протиповітряну оборону.", — наголосив гарант.

Звернення Зеленського

Наостанок гарант заявив, що вдячний кожному за підтримку та допомогу, яку Україна отримує та наголосив, що українці завжди пам'ятатимуть усіх, хто прийшов на допомогу.

Варто відзначити, що Joint Expeditionary Force — це очолювана Великобританією багатостороння структура оборонного співробітництва, до якої входять Великобританія, Фінляндія, Данія, Ісландія, Латвія, Литва, Нідерланди, Норвегія, а також Швеція та Естонія.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що, швидше за все, НАТО не закриватиме небо над Україною, проте допоможе українській державі потужною зброєю, аби та мала змогу самостійно боронити повітряний простір.