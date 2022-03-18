Рус

"Вперше в історії": Україна отримає безпрецедентну фінансову допомогу від ЄС

Автор
Ольга Броскова Ольга Броскова
Дата публікації
Читать на русском
Автор
71
ЄС допоможе Україні Новина оновлена 18 березня 2022, 12:12
ЄС допоможе Україні

Україна отримає від Євросоюзу 300 мільйонів євро

Україна отримає ще 300 мільйонів допомоги від Європейського союзу. Гроші будуть спрямовані на закупівлю та доставку зброї до України, проти якої росія розв’язала криваву війну.

Перевірені новини про війну і не тільки шукайте у нашому Telegram

Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у своєму Twitter.

При цьому він підкреслив, що вперше за весь час Євросоюз профінансує закупівлю і доставку зброї в напад.

"ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї в країну, що зазнала нападу", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Євросоюзі розпочали "полювання" на гроші та майно російських олігархів. Створення спеціальної робочої групи є життєво необхідним кроком для забезпечення швидкого заморожування та конфіскації активів, що належать не лише російським, а й білоруським компаніям та особам, які підпадають під дію європейських санкцій.

Теги:
#Україна #Євросоюз #Війна
Рішення про ці зміни буде винесено незабаром
Економіка та Фінанси
Зеленський оголосив про серйозні зміни в економіці: що вирішили
Дата публікації
Дата публікації
Категорія
Рішення про ці зміни буде винесено незабаром
Зеленський оголосив про серйозні зміни в економіці: що вирішили
Дата публікації
Категорія
Гасіння вогню на Виноградарі зайняло понад годину
Новий обстріл Києва виявився смертельним: з’явилося відео наслідків
Дата публікації
Категорія
Знищена техніка росіян
росія втратила понад 14 тисяч своїх солдатів та офіцерів: свіжі дані Генштабу
Дата публікації
Категорія
Ще один російській офіцер не повернеться додому
"Їб*ш, їб*ш!": "спецназівці" показали, як за допомогою NLAW ліквідували російських загарбників (відео)
Дата публікації
Категорія
Окупанти нещадно бомблять мирні українські міста
Війна - день 23: росія майже повністю відрізана від світу, але кривавий терор в Україні не закінчує