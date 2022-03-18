"Вперше в історії": Україна отримає безпрецедентну фінансову допомогу від ЄС

Україна отримає від Євросоюзу 300 мільйонів євро

Україна отримає ще 300 мільйонів допомоги від Європейського союзу. Гроші будуть спрямовані на закупівлю та доставку зброї до України, проти якої росія розв’язала криваву війну.

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Про це заявив віце-президент Єврокомісії Валдіс Домбровскіс у своєму Twitter.

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При цьому він підкреслив, що вперше за весь час Євросоюз профінансує закупівлю і доставку зброї в напад.

"ЄС продовжить надавати політичну, фінансову та гуманітарну допомогу Україні. Вперше ЄС профінансує закупівлю та доставку зброї в країну, що зазнала нападу", — написав він.

Як повідомляв "Телеграф", раніше в Євросоюзі розпочали "полювання" на гроші та майно російських олігархів. Створення спеціальної робочої групи є життєво необхідним кроком для забезпечення швидкого заморожування та конфіскації активів, що належать не лише російським, а й білоруським компаніям та особам, які підпадають під дію європейських санкцій.