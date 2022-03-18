У Євросоюзі розпочали "полювання" на гроші та майно російських олігархів: подробиці

У ЄС почала працювати спецгрупа із заморожування російських активів

Спеціальна робоча група Європейського союзу з заморожування та арешту російських та білоруських активів (Freeze and Seize), які підпадають під дію санкцій, розпочала роботу в координації з партнерами з країн "Великої сімки".

Про це повідомляється на сайті Єврокомісії.

"Ця координація зробить судове переслідування перерахованих російських та білоруських олігархів у ЄС реальною можливістю", — заявив єврокомісар з питань юстиції Дідьє Рейндерс.

За його словами, створення цієї робочої групи є життєво необхідним кроком для забезпечення швидкого заморожування та конфіскації активів, що належать російським та білоруським компаніям та особам, які підпадають під дію європейських санкцій.

"Ми розслідуватимемо будь-які спроби порушити наше санкційне законодавство, і порушення будуть мати наслідки. Наша робота спрямована на те, щоб зупинити потік грошей у російську військову машину", — сказала єврокомісар з фінансових послуг Мейрід МакГіннес і додала, що перші результати вже помітні, оскільки російська економіка перейшла режим "вільного падіння".

Робоча група "Freeze and Seize" була створена Європейською комісією для ефективного застосування санкцій ЄС проти росіян, які опинилися у списку санкцій через початок вторгнення росії в Україну. На сьогодні у європейському списку санкцій перебувають 877 фізичних та 62 юридичні особи.

Крім цієї групи діє ще одна під назвою "Російські еліти, довірені особи та олігархи" або REPO (Russian Elites, Proxies, and Oligarchs), в рамках якої ЄС взаємодіє з країнами G7 і Австралією.

Як повідомлялося раніше, Палата представників Конгресу США проголосувала за припинення нормальних торговельних відносин із Росією та Білоруссю.