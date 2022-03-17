Перший крок на шляху до ембарго? Конгрес США підтримав нові торгові заходи проти росії

Документ тепер має пройти голосування у Сенаті

Палата представників Конгресу США проголосувала за припинення нормальних торговельних відносин з росією та Білоруссю через початок вторгнення в Україну.

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Про це пише CNN.

Відповідний документ було підтримано голосами 424 конгресменів, лише 8 виступили проти.

Тепер він буде передано до Сенату США для остаточного прийняття. Глава більшості в Сенаті Чак Шумер уже заявив, що зробить все необхідне, щоб винести документ на голосування.

Варто зазначити, що глава Білого дому Джо Байден ще минулого тижня заявив, що США та ЄС позбавлять росію статусу "найбільшого сприяння", який вона отримала у 2012 році, коли вступила до Світової організації торгівлі (СОТ).

Цей статус дозволяв росії мати низькі тарифи та мінімальну кількість бар’єрів при торгівлі з іншими членами СОТ.

Крок скасування нормальних торгових відносин може стати першим кроком до встановлення повного ембарго, ймовірність якого вже розглядається посадовими особами США.

Як повідомлялося раніше, через введені санкції літаки найбільшого російського вантажного авіаперевізника "Волга-Дніпро" практично повністю перестали літати.