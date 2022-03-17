Війна — день 22: світ вимагає від росії припинити війну, але міста України продовжують зазнавати обстрілів

Оперативно про головне 17 березня

Мирні міста України вже 22-й день перебувають під обстрілами російських окупаційних військ, через що продовжує страждати мирне населення. Зокрема, на будівлю драмтеатру в Маріуполі впала потужна авіабомба коли там ховалися близько тисячі людей. Проте ЗСУ щоразу завдають ударів по окупантах, скорочуючи їх кількість на українській землі. У цей час світ продовжує демонструвати безпрецедентну підтримку Україні та її населенню, наприклад, Міжнародний суд ООН прийняв рішення на користь нашої країни та зобов’язав росію припинити вторгнення і вивести війська або зіткнутися з ще більшою ізоляцією.

У цьому матеріалі "Телеграф" збиратиме інформацію про найважливіші події, що відбулися в Україні 17 березня. Більш оперативні дані ви можете отримати в нашому телеграм-каналі за цим посиланням.

03:00 Після початку вторгнення росії в Україну багато компаній відмовилися співпрацювати з росіянами, а їхній список продовжує неухильно зростати.

Китай відхрещується від злочинної авантюри путіна із нападом на Україну.

02:00 Президент Володимир Зеленський опублікував чергове звернення, в якому серед іншого окреслив пріоритети під час переговорів з росією щодо завершення війни.

01:00 Російські окупанти, які скинули потужну бомбу на Маріупольський драматичний театр, де переховувалися сотні жінок та дітей, точно знали про те, хто там знаходиться.

Збірну росії з хокею усунули з Євротуру через війну з Україною.

00:00 Близько опівночі головком ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що у небі над Київською областю було знищено російський Су-25 та підбито Су-35.

Міського голову Мелітополя Івана Федорова звільнили з полону 16 березня в обмін на дев'ятьох російських солдатів-строковиків.

Глава Міноборони України Олексій Резніков повідомив, що у більш ніж 200 російських містах і селах вже пройшли похорони загарбників, які прийшли в Україну вбивати мирне населення.

Нагадаємо, що окупанти розпочали вторгнення в Україну в ніч на 24 лютого — події перших двох днів "Телеграф" транслював онлайн у матеріалі "Війна: Путін намагається взяти Київ, армія РФ зазнає великих втрат в Україні".

Третій день російського вторгнення в Україну – 26 лютого – розписували тут: "Війна – день 3: хроніки боротьби за Україну".

А якою була ситуація 27 лютого – розписали погодинно у статті: "Війна – день 4: Путін не очікував, що ми протримаємось так довго. Хроніка боротьби за Україну" .

Про події 28 лютого читайте у матеріалі: "Війна – день 5: Україна зазнає бомбардувань, але дає гідну відсіч агресору. Хроніка боротьби за Україну".

Про те, як Україна прожила 1 березня, можна ознайомитись у статті: "Війна – день 6: Україна зустрічає весну під ворожими обстрілами, але впевнено дає відсіч" .

Події 2 березня ми розписували у матеріалі "Війна – день 7: війська путіна майже скрізь зупинені та у помсту руйнують міста України" .

Інформація за 3 березня доступна у текстовій трансляції: "Війна – день 8: путінські війська перетворюють міста України на руїни, але не можуть просунутися вглиб країни" .

А про події 4 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 9: росія обстрілює мирні міста, але втрачає техніку пачками" .

Також ви можете ознайомитися з інформацією за 5 березня у матеріалі: "Війна — день 10: над росією опускається завіса, ЗСУ збивають літаки, а пілотів беруть у полон" .

З даними за 6 березня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 11: росія втрачає літаки і в помсту бомбить українські міста" .

Події 7 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 12: нові переговори, жорстокі бої та поява міст-героїв" .

Інформація за 8 березня доступна за посиланням: "Війна — день 13: росіяни "вітають" українок із 8 березня бомбардуваннями міст та вбивствами".

Про події 9 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 14: росія йде до дефолту, але продовжує вбивати мирних українців".

Тестова трансляція бойових дій в Україні за 10 березня доступна у матеріалі "Телеграфа": "Війна — день 15: бомбардування України продовжується, а українцям дозволили вбивати окупантів".

Події російсько-української війни 11 березня відбито у матеріалі: "Війна — день 16: окупанти вдарили по Заходу України і тероризують мирних жителів".

Про те, що відбувалося в суботу, 12 березня, можете ознайомитись у статті за посиланням: "Війна – день 17: перші офіційні дані про втрати України та продовження боїв".

Інформація за 13 березня доступна у матеріалі: Війна – день 18: росіяни втрачають війська та вдарили крилатими ракетами по Яворівському полігону.

Події 14 березня можна переглянути у матеріалі: "Війна — день 19: росіяни продовжують бомбардувати міста України, а путін уже побіг на уклін до Китаю".

Про те, що відбувалося 15 березня, можна дізнатися у нашій статті: "Війна – день 20: до росіян повільно приходить прозріння, а окупанти продовжують обстріл мирних міст України".

Інформацію за 16 березня читайте у матеріалі: "Війна – день 21: обстріл театру у Маріуполі, виступ Зеленського у Сенаті та перші деталі мирного договору".