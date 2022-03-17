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Сотні тисяч: прикордонники сказали, скільки українців уже повернулися з-за кордону допомагати захищати Україну

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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ДПСУ Новина оновлена 17 березня 2022, 22:34
ДПСУ

Українці продовжують повертатися із різних країн світу, щоб захищати свою країну

Багато жителів України після початку вторгнення росії були змушені покинути нашу країну та шукати притулок у країнах ЄС, однак поряд з цим знайшлося і безліч тих, хто вирішив повернутися на батьківщину, щоб підтримати українських захисників.

Про це інформує пресслужба ДПСУ.

Там зазначають, що після оголошення війни кривавим диктатором володимиром путіним, в Україну вже повернулося понад 320 тисяч людей, переважно чоловіків.

"Наші хлопці не здаються, тому треба допомагати, треба воювати за нашу країну. Україна має бути вільною, як і всі українці", — сказав один із них.

Як повідомлялося раніше, за даними ООН через російське вторгнення, Україну покинули вже понад три мільйони людей.

Найбільшу кількість біженців прийняла Польща, де зараз близько 1,5 мільйона українців, однак їх приймають і в інших європейських країнах на кшталт Румунії, Угорщини, Молдови, Словаччини, Чехії, Німеччини, Швеції, Іспанії та інших.

Згідно з рішенням ЄС, українські біженці отримали право жити, здобувати освіту та працювати в Європі на строк до трьох років.

Теги:
#Україна #Росія #ДПСУ
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