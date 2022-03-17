Укр

Сотни тысяч: пограничники сказали, сколько украинцев уже вернулись из-за границы помогать защищать Украину

Автор
Геннадий Лубенец Геннадий Лубенец
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ГПСУ Новость обновлена 17 марта 2022, 22:34
ГПСУ

Украинцы продолжают возвращаться из разных стран мира, чтобы защищать свою страну

Многие жители Украины после начала вторжения россии были вынуждены покинуть нашу страну и искать убежище в странах ЕС, однако наряду с этим нашлось и огромное множество тех, кто решил вернуться на родину, чтобы поддержать украинских защитников.

Об этом информирует пресс-служба ГПСУ.

Там отмечают, что после объявления войны кровавым диктатором владимиром путиным, в Украину уже вернулось более 320 тысяч человек, в основном мужчин.

"Наши ребята не сдаются, поэтому нужно помогать, нужно воевать за нашу страну. Украина должна быть свободной, как и все украинцы", — сказал один из них.

Как сообщалось ранее, по данным ООН из-за российского вторжения, Украину покинули уже более трех миллионов человек.

Наибольшее количество беженцев приняла Польша, где сейчас находится около 1,5 миллиона украинцев, однако их принимают и в других европейских странах вроде Румынии, Венгрии, Молдовы, Словакии, Чехии, Германии, Швеции, Испании и других.

Согласно решению ЕС, украинские беженцы получили право жить, получать образование и работать в Европе на срок до трех лет.

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#Украина #Россия #ГПСУ
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