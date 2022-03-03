Украинским беженцам существенно продлили сроки пребывания в ЕС

Украинские беженцы смогут остаться в ЕС на три года

Украинские беженцы, которые уехали из нашей страны после начала боевых действий, получили право жить и работать в странах ЕС на срок до трех лет.

Об этом проинформировала пресс-служба МВД.

Там напомнили, что вследствие российского вторжения, свои дома были вынуждены покинуть 875 тысяч человек, более половины из которых приняла Польша.

Кроме того 116 тысяч двинулись в Венгрию, 67 тысяч в Словакию, 45 тысяч в Румынию. Еще 79 тысяч уехали в Молдову, которая членом ЕС не является.

В настоящее время, прибывшие в страны ЕС беженцы могут там жить, работать, получать образование на срок до одного года. Кроме того, в случае, если у них не будет возможности вернуться, то такое право будет продлено еще на два года.

Вместе с тем сообщается, что через границу будут пропускать всех людей вне зависимости от национальности, расовой или религиозной принадлежности. Однако остаться позволят лишь гражданам Украины, остальным же помогут безопасно добраться в страну происхождения.

Как сообщалось ранее, с самого начала вторжения украинские мирные города подвергаются массированным обстрелам со стороны путинских войск.

В частности, 3 марта авиаударам подверглись жилые дома в Чернигове, из-за чего погибли 33 мирных жителя, еще 18 получили ранения.