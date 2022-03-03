Как русские нацисты бомбят мирных укранцев: страшные видео

Российская армия не щадит ни детей, ни женщин, ни стариков.

Идет уже восьмой день войны, которую объявил Украине президент россии — кровавый диктатор владимир путин, и пока российские власти уверяют весь мир, что они не обстреливают мирное население, крупные и малые украинские города продолжают подвергаться артиллерийским, авиационным и ракетным обстрелам путинских войск.

За это время от обстрелов сильно пострадали Киев и Харьков, а также многие города на Сумщине, Киевщине, Харьковщине, Черниговщине, в Запорожской, Луганской и Донецкой областях. Рушатся жилые дома, школы, детские сады, уничтожаются целые села, гибнут дети и старики.

Читайте также: Категория Публикации Обстрел оккупантами Чернигова: стало известно число жертв Российская армия продолжает обстреливать мирных жителей Украины.

"Телеграф" собрал подборку самых страшных и самых циничных видео обстрелов украинских городов, в результате которых пострадало много мирных жителей Украины.

Внимание: на видео может присутствовать очень много ненормативной лексики (18+).

Харьков

Киев

Киевщина

Барышевка

Бровары

Бородянка

Черниговщина

Херсон

Сумщина

Житомир

Запорожье

Станица Луганская

Николаевская область

Изюм, Харьковская область

Отметим, что утром 3 марта россия обстреляла нефтебазу в Чернигове на территории госпредприятия "Комбинат Астра".

Напомним, что путинские войска обстреляли город Изям в Харьковской области. Многие здания разрушены дотла, еще больше — остались без окон, местный парк разбит вдребезги.

Кроме того, ночью 3 марта под массивный артобстрел снова попал Харьков. Сейчас центр города напоминает кадры из постапокалиптических фильмов, ведь почти все разрушено до основания.