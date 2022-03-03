Война – день 8: путинские войска превращают города Украины в руины, но так и не могут продвинуться вглубь страны (обновляется)

Оперативно о главном за 3 марта

Вот уже идет восьмой день войны, которую объявил Украине президент россии путин. Крупные и малые города Украины продолжают подвергаться артиллерийским, авиационным и ракетным обстрелам путинских войск, гибнут мирные жители, дети. В ответ украинские воины и взявшие в руки оружие жители продолжают громить войска вторжения где целыми колоннами и подразделениями, а где по одному. Масштаб потерь сил вторжения уже такой, что их официально признали, хоть и занизили, в самой россии.

В этом материале "Телеграф" собирает и публикует всю важную и проверенную информацию об отпоре агрессору за 3 марта (оперативно следить за происходящим также можно на нашем канале в Telegram по этой ссылке).

00:41 В Воздушных силах ВСУ отчитались за сутки 2 марта:

Экипажи боевых самолетов Су-24м и Су-25 осуществляли авиационную поддержку подразделений Сухопутных войск Вооруженных Сил Украины, уничтожая колонны военной техники и живой силы россиян в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях;

в Киевской, Сумской, Черниговской и Харьковской областях; в течение суток зенитными ракетными подразделениями уничтожены три вражеских самолета и два вертолета оккупантов.

00:21 В Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ сообщают о гибели своей сотрудницы Марины Фениной при обстреле российскими войсками Харькова 1 марта.

Напомним, что россияне напали на Украину рано утром 24 февраля, — события первых двух дней мы транслировали онлайн в материале "Война: Путин пытается взять Киев, армия РФ терпит большие потери в Украине".

События 26 февраля, третьего дня российского вторжения в Украину, мы расписывали здесь: "Война – день 3: хроники борьбы за Украину".

А какой была обстановка 27 февраля – расписали почасово в статье "Война – день 4: Путин не ожидал, что мы продержимся так долго. Хроника борьбы за Украину".

О событиях 28 февраля читайте в материале: "Война – день 5: Украина подвергается бомбардировкам, но дает достойный отпор агрессору. Хроника борьбы за Украину".

О том, как Украина прожила 1 марта, можно ознакомиться в статье "Война – день 6: Украина встречает весну под вражескими обстрелами, но уверенно дает отпор".

События 2 марта мы расписывали в материале "Война – день 7: войска путина почти везде остановлены и в отместку утюжат города Украины".