Укр

ВСУ сбили еще один самолет оккупантов: подробности от главы Генштаба

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
Дата публикации
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Автор
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Так выглядит российский Су-30 Новость обновлена 03 марта 2022, 10:36
Так выглядит российский Су-30

В копилку уничтоженной российской авиатехники добавилась еще одна единица

Около 10 часов утра 3 марта украинские защитники нанесли разрушительный удар по российскому боевому самолету. Техника марки Су-30 успешно "приземлилась" в районе Ирпеня, чтобы больше никогда не взмыть в воздух.

Об этом оперативно сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Учитывая то, что Ирпень находится в пригороде Киева, судя по всему, главной задачей вражеской авиации было добраться до Киева. Однако наводчики ПВО отлично справились с поставленной им задачей по уничтожению оккупанта.

Добавим, что сам Су-30 является двухместным многоцелевым истребителем, который предназначен для "завоевания господства в воздухе". При этом его обычно используют для атаки по воздушным целям как днем, так и ночью. Дополнительно он может использоваться и для нанесения авиаударов по объектам на земле.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 3 марта противник потерял по минимум тридцать самолетов и вертолетов, а также несколько беспилотников, предназначенных для атаки.

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#Украина #Россия #Самолет #Война
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