ВСУ сбили еще один самолет оккупантов: подробности от главы Генштаба

В копилку уничтоженной российской авиатехники добавилась еще одна единица

Около 10 часов утра 3 марта украинские защитники нанесли разрушительный удар по российскому боевому самолету. Техника марки Су-30 успешно "приземлилась" в районе Ирпеня, чтобы больше никогда не взмыть в воздух.

Об этом оперативно сообщил Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный на своей странице в Facebook.

Учитывая то, что Ирпень находится в пригороде Киева, судя по всему, главной задачей вражеской авиации было добраться до Киева. Однако наводчики ПВО отлично справились с поставленной им задачей по уничтожению оккупанта.

Добавим, что сам Су-30 является двухместным многоцелевым истребителем, который предназначен для "завоевания господства в воздухе". При этом его обычно используют для атаки по воздушным целям как днем, так и ночью. Дополнительно он может использоваться и для нанесения авиаударов по объектам на земле.

Напомним, ранее сообщалось, что по состоянию на утро 3 марта противник потерял по минимум тридцать самолетов и вертолетов, а также несколько беспилотников, предназначенных для атаки.