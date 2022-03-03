Использовали как "живой" щит: россияне потопили сухогруз под флагом Панамы

В Черном море оккупационный флот рф уничтожил торговое судно HELT

В четверг, 3 марта, стало известно, что в Черном море возле Одесского залива оккупационный флот Российской Федерации уничтожил торговое судно HELT под флагом Панамы. В пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ ранее утверждали, что сухогруз 1985 года россияне планируют использовать как "живой" щит для десантирования.

В частности, россияне требовали от командира сухогруза зайти в опасную зону. Судя по всему, получив отказ, судно затопили. О том, что HELT пропал с радаров в 12:18 по киевскому времени, сообщает Администрация морских портов Украины.

"Теплоход дал сигнал МЕЙДЕЙ на 16 канале, находился на связи со СКЦ/МПРС. Позиция 46’22 n 31’04 e, в 20 милях от Одессы, УКВ неслышно. Последний доклад с судна – крен 70 градусов, садимся на плоты", — говорится в посте.

"HELT" на карте

Как пишет Антон Геращенко, экипаж состоял из 6 человек, 2 человека капитан и кок на данный момент находятся в плоту и направляются в сторону берега. Спасательная операция невозможна, потому что залив находится под прицелом ВМФ РФ.

За первые дни войны россияне уже захватили в плен несколько судов с гражданскими лицами на борту. Сейчас количество пленных украинцев и иностранцев измеряется десятками человек. Добавим, что корабли в свое время проходили вблизи острова Змеиного.

Напомним, что военнослужащие с острова Змеиный, прославившиеся на весь мир тем, что мужественно противостояли русскому кораблю, оказались в живых. Известно, что украинцы сейчас в плену оккупантов.