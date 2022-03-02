Укр

Гражданское судно как щит: российские оккупанты прибегают к пиратству в Черном море

Автор
Елена Вечканова Елена Вечканова
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В Черном море неспокойно Новость обновлена 02 марта 2022, 11:33
В Черном море неспокойно

Кафиры нарушают любые международные права

Во вторник, 2 марта, стало известно, что российские военнослужащие прибегают к пиратству в акватории Черного моря в рамках военной агрессии против Украины. В частности, они выставили ультиматум гражданскому судну, чтобы "проводило" их в качестве щита к берегам Одесской области.

Такую информацию сообщают в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.

Известно, что террору россиян подвергается судно "HELT". Сейчас оно ходит под флагом Панамы, а еще 20 февраля было в порту Черноморска.

Судя по последним данным сайта vesselfinder.com, где можно отследить положение судов, семь часов назад "HELT" находился очень близко к одесским портам.

"HELT" на карте
"HELT" на карте

Известно, что гражданским кораблем хотят "прикрыться" как живым щитом, чтобы спокойно обойти все возможные обстрелы со стороны украинских защитников. Если экипаж "HELT" откажет в помощи, их грозят расстрелять и потопить.

Представители ВМС ВСУ осудили подобные действия противника и квалифицировали их как морское пиратство.

За первые дни войны россияне уже захватили в плен несколько судов с гражданскими лицами на борту. Сейчас количество пленных украинцев и иностранцев измеряется десятками человек. Добавим, что корабли в свое время проходили вблизи острова Змеиного.

Теги:
#Украина #Россия #Черное море #Судно #Война #Корабль
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