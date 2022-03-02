Гражданское судно как щит: российские оккупанты прибегают к пиратству в Черном море
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Кафиры нарушают любые международные права
Во вторник, 2 марта, стало известно, что российские военнослужащие прибегают к пиратству в акватории Черного моря в рамках военной агрессии против Украины. В частности, они выставили ультиматум гражданскому судну, чтобы "проводило" их в качестве щита к берегам Одесской области.
Такую информацию сообщают в пресс-службе Военно-Морских Сил ВСУ.
Известно, что террору россиян подвергается судно "HELT". Сейчас оно ходит под флагом Панамы, а еще 20 февраля было в порту Черноморска.
Судя по последним данным сайта vesselfinder.com, где можно отследить положение судов, семь часов назад "HELT" находился очень близко к одесским портам.
Известно, что гражданским кораблем хотят "прикрыться" как живым щитом, чтобы спокойно обойти все возможные обстрелы со стороны украинских защитников. Если экипаж "HELT" откажет в помощи, их грозят расстрелять и потопить.
Представители ВМС ВСУ осудили подобные действия противника и квалифицировали их как морское пиратство.
За первые дни войны россияне уже захватили в плен несколько судов с гражданскими лицами на борту. Сейчас количество пленных украинцев и иностранцев измеряется десятками человек. Добавим, что корабли в свое время проходили вблизи острова Змеиного.
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