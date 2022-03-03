Украина официально обратилась к НАТО за помощью: подробности

Захват ЧАЭС российскими военными это ядерным терроризмом.

Украина просит МАГАТЭ обратиться в НАТО с требованием закрыть доступ к воздушному пространству над ее ядерными объектами и активизировать действия по недопущению актов ядерного терроризма, которым и есть факт захвата войсками российской федерации Чернобыльской АЭС и зоны отчуждения.

Об этом сообщает пресс-служба НАЭК "Энергоатом".

"В целях возвращения ситуации, связанной с безопасностью ядерных установок и объектов на площадке ЧАЭС и в зоне отчуждения, в правовое поле, настаиваем на осуществлении неотложных решительных действий по (…) обращению МАГАТЭ в НАТО с требованием ввести А2/АD zone (Anti Access/Area Denial, запрет доступа/закрытия территории) над территорией Украины с учетом рисков и географии расположения атомных станций НАЭК "Энергоатом", — говорится в совместном обращении к МАГАТЭ от 2 марта 2022 года.

Обращение подписали министр энергетики Герман Галущенко, руководитель Государственной инспекции ядерного регулирования Олег Кориков и руководитель ГП НАЭК "Энергоатом" Петр Котин.

"Факт захвата известной во всем мире ЧАЭС имеет все признаки акта ядерного терроризма, совершенного по отношению к ядерным объектам ЧАЭС и его персоналу военными формированиями рф", – отмечается в обращении.

Кроме того, авторы обращения подчеркнули, что персонал ЧАЭС, уже седьмые сутки удерживаемый российскими военными без ротации, испытывает психологическое давление и морально истощен и как следствие имеет ограниченные возможности для общения, передвижения и осуществления в полном объеме регламентных и ремонтных работ, что приводит к нарушению радиационного режима и представляет опасность для их жизни и здоровья.

Напомним, что оккупанты россии захватили Чернобыльскую атомную станцию ​​24 февраля. Войска рф продвигались к объекту через зону отчуждения, где позже, вдоль вероятных направлений их продвижения был зафиксирован повышенный уровень радиационного загрязнения.

Как сообщалось, одной из причин этого могла быть радиационная пыль, поднимавшаяся в результате прохода техники и личного состава армии РФ вдоль отдельных участков зоны отчуждения, где есть очаги повышенного уровня радиации.