Захват россиянами Чернобыльской АЭС: что известно

В ВСУ говорят, что захват ЧАЭС опасен не только для Украины, но и для всей Европы.

В четверг, 24 февраля, около 19:00 вечера появилась информация, что российские оккупационные войска захватили Чернобыльскую атомную электростанцию, а персонал находится в заложниках. Позже в ВСУ информацию опровергли, однако в Офисе президента заявили о потере электростанции.

Как сообщила в Facebook советник командующего Сухопутными войсками Вооруженных Сил Украины Алена Шевцова, информация по ЧАЭС пока неясна.

"Россияне захватили Чернобыльскую станцию. Персонал станции находится в заложниках. Это чревато безопасностью не только Украины, но и Европы", — говорилось в первом сообщении Шевцовой.

Однако уже через несколько минут советница командующего СВ ВСУ уточнила, что информация не подтвердилась. Все данные уточняются.

Между тем, как передает УНИАН, советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что украинская армия потеряла контроль над ЧАЭС.

"После жестокого боя наш контроль за чернобыльской площадкой утрачен. Состояние объектов бывшей ЧАЭС, конфайнмента и хранилища ядерных отходов неизвестно. После совершенно бессмысленной атаки россиян на этом направлении невозможно говорить о том, что ЧАЭС в безопасности. Это одна из самых серьезных угроз сегодня. Привычки россиян, наверное, они уже готовят провокационные вещи на ЧАЭС. Или воспользуются повреждениями, полученными объектами во время атаки, чтобы обвинить в этом Украину, или сами повредят эти, безусловно, самые опасные объекты", — сообщил Подоляк.

Информацию об окончательном захвате Чернобыльской АЭС официально подтвердил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

"Чернобыльская зона и все объекты ЧАЭС находятся под контролем российских военных", — заявил премьер.

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Двумя часами ранее советник главы МВД Антон Геращенко сообщал, что представители Национальной гвардии Украины, охранявшие хранилище опасных радиоактивных отходов, пытались оказать упорное сопротивление российской армии.

Опасность этой ситуации в том, что в случае разрушения хранилища ядерных отходов на ЧАЭС радиоактивная пыль может накрыть территории украинского и белорусского государств, а также нескольких стран Евросоюза.

Как сообщал "Телеграф" ранее, наступление на Украину началось со стороны России и Белоруссии. Это происходит в пределах Луганской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Житомирской областей.

В настоящее время по всей территории Украины введено военное положение. Украина уже разорвала дипломатические отношения с Россией.