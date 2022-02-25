На захваченной ЧАЭС всплеск радиации: что там сейчас происходит

Установить причины изменения показателей радиационного фона пока невозможно.

После того, как российские оккупанты захватили Чернобыльскую зону, там зафиксировали увеличение радиации.

Об этом сообщает Государственная инспекция ядерного регулирования.

"Данные из Автоматизированной системы радиационного контроля зоны отчуждения, доступные в режиме онлайн, свидетельствуют о превышении контрольных уровней мощности дозы гамма-излучение (красные точки) на значительной части пунктов наблюдений. В результате оккупации и боевых действий установить причины изменения показателей радиационного фона в зоне пока невозможно", — говорится в сообщении.

В свою очередь советница министра защиты окружающей среды и природных ресурсов по вопросам развития Зоны отчуждения Лала Тарапакина сообщает, что АЭС работает, все тихо, а работники разошлись по рабочим местам.

"Фактически работники станции являются заложниками сейчас. Но прежде всего – заложниками своего профессионализма и совести.

Это объект, который нельзя покинуть, чтобы не происходило. Станция работает. Все тихо. Работники позавтракали и разошлись по рабочим местам.

Наши коллеги и друзья со станции просят не паниковать и не звонить им каждую минуту. Все живые и целые", — написала она в Facebook.

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