Зеленский объявил в Украине всеобщую мобилизацию: первые подробности

Мобилизация проводится в течение 90 суток

Президент Украины Владимир Зеленский в связи с российским вторжением поздно вечером в четверг, 24 февраля, объявил в стране всеобщую мобилизацию.

Соответствующий указ Зеленского под номером 69/2022 опубликован на сайте президента Украины.

"Объявить и провести общую мобилизацию", — говорится в тексте указа

Мобилизация должна быть проведена на территории всех 24 областей Украины и в городе Киеве.

"Мобилизация проводится в течение 90 суток со дня вступления в силу настоящего указа", — говорится в документе.

Указом также поручается осуществить призыв военнообязанных, резервистов и привлечение транспортных средств для обеспечения нужд Вооруженных сил Украины, Национальной гвардии Украины. Службы безопасности Украины, Государственной пограничной службы Украины, Государственной специальной службы транспорта, Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, других военных формирований Украины. Численность призываемых, а также объемы привлекаемых транспаортных средств будут осуществлены согласно мобилизационному плану.

Указом поручается местным органам исполнительной власти во взаимодействии с территориальными центрами комплектования и социальной поддержки и с привлечением предприятий, учреждений и организаций всех форм собственности, физических лиц — предпринимателей организовать и обеспечить в установленном порядке:

своевременное оповещение и прибытие граждан, призываемых на военную службу, прибытие техники на сборные пункты и в воинские части; осуществление призыва военнообязанных, резервистов на военную службу, их доставку в воинские части и учреждения воинских формирований Украины; выделение временно зданий, сооружений, земельных участков, транспортных и других материально-технических средств, предоставление услуг ВСУ, НГУ, СБУ, Госпогранслужбе, Госспецслужбе транспорта, Госслужбе спецсвязи и защиты информации Украины и другим военным формированиям в соответствии с мобилизационными планами.

Ранее в Украине в связи с вторжением РФ было введено военное положение.