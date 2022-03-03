Переговоры Украины и России завершились: что известно

В составе украинской делегации были Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк.

Новый этап российско-украинских переговоров, начавшихся 3 марта, уже завершился. Сторонам не удалось достичь конкретных договоренностей

Об этом заявил советник главы ОП Михаил Подоляк во время брифинга по завершению встречи в четверг, 3 февраля, передает "Телеграф".

"Украинская делегация не получила результатов, на которые рассчитывала, и продолжит диалог в третьем раунде переговоров", — заявил Подоляк.

По его словам, единственный аспект, о котором удалось договориться с российской стороной — совместное обеспечение гуманитарных коридоров для эвакуации мирного населения, а также для снабжения медикаментами и продуктами в городах, где идут наиболее ожесточенные бои. На это время обе стороны должны временно прекратить огонь.

С этой целью будут организованы специальные каналы связи и взаимодействия и сформированы соответствующие логистические процедуры.

Советник главы ОП отметил, что третий раунд российско-украинских переговоров должен состояться в ближайшее время.

Добавим, что на повестке дня второго раунда переговоров Украины с российской стороной стоял вопрос немедленного прекращения огня, перемирия и создания гуманитарных коридоров. Договоренностей удалось добиться только по последнему пункту.

Напомним, что Путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатам военной кампании в Украине.