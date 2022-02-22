Крым и НАТО: Путин озвучил свои требования к Украине и миру

Исполнение требований президента России оставят Украину беззащитной и без Крыма

Президент России Владимир Путин после получения разрешения Совета федерации на использование российских войск на Донбассе по сути озвучил свои требования к мировому сообществу в целом и Украине в частности.

Об этом он объявил, общаясь с журналистами во вторник, 22 февраля, вечером.

НАТО

Одно из по сути требований Путина — отказ Украины от курса в НАТО.

"Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета", — заявил он.

Крым

Также Путин хочет по сути отмены санкций против России за аннексию Крыма и Севастополя, как и признания захвата полуострова.

"Долгосрочное урегулирование ситуации на Украине зависит от признания волеизъявления людей, живущих в Севастополе и в Крыму", — сказал президент РФ.

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Демилитаризация

Еще одним требованием Путина является разоружение Украины.

"Российская Федерация выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины", — заявил он.

Читайте также: Категория Украина Канада передала Украине летальное оружие: подробности (фото) Первая партия помощи из Канады прибыла в Украину еще 4 февраля.

Ранее на этой же пресс-конференции президент РФ заявил, что "ДНР" и "ЛНР" признаны Россией в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.