Крым и НАТО: Путин озвучил свои требования к Украине и миру
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Исполнение требований президента России оставят Украину беззащитной и без Крыма
Президент России Владимир Путин после получения разрешения Совета федерации на использование российских войск на Донбассе по сути озвучил свои требования к мировому сообществу в целом и Украине в частности.
Об этом он объявил, общаясь с журналистами во вторник, 22 февраля, вечером.
НАТО
Одно из по сути требований Путина — отказ Украины от курса в НАТО.
"Самым лучшим решением вопроса было бы, чтобы сегодняшние киевские власти сами отказались от вступления в НАТО и придерживались бы нейтралитета", — заявил он.
Крым
Также Путин хочет по сути отмены санкций против России за аннексию Крыма и Севастополя, как и признания захвата полуострова.
"Долгосрочное урегулирование ситуации на Украине зависит от признания волеизъявления людей, живущих в Севастополе и в Крыму", — сказал президент РФ.
Демилитаризация
Еще одним требованием Путина является разоружение Украины.
"Российская Федерация выступает за демилитаризацию сегодняшней Украины", — заявил он.
Ранее на этой же пресс-конференции президент РФ заявил, что "ДНР" и "ЛНР" признаны Россией в рамках Донецкой и Луганской областей Украины.
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