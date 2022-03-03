Переговоры Украины и России стартовали: первое видео

Украину представляет Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк.

В четверг, 3 марта, Украина и Россия начали новый этап переговоров.

Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Начинаем разговаривать с российскими представителями", — говорится в сообщении

При этом он указал, что на повестке дня:

немедленное прекращение огня;

перемирие;

гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.

Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.

"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов", — сказал Кулеба.

Напомним, что путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.

Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.