Переговоры Украины и России стартовали: первое видео
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Украину представляет Давид Арахамия, Алексей Резников, Михаил Подоляк.
В четверг, 3 марта, Украина и Россия начали новый этап переговоров.
Об этом сообщает советник руководителя Офиса Президента Михаил Подоляк в Twitter.
"Начинаем разговаривать с российскими представителями", — говорится в сообщении
При этом он указал, что на повестке дня:
- немедленное прекращение огня;
- перемирие;
- гуманитарные коридоры для вывоза мирных жителей из разрушенных или постоянно обстреливаемых сел и городов.
Ранее глава украинского МИД Дмитрий Кулеба заявил, что украинская сторона готова говорить, но на ультиматумы путина не пойдет.
"Сейчас мы готовы к переговорам, но мы ни в коем случае не готовы к принятию каких-либо российских ультиматумов", — сказал Кулеба.
Напомним, что путин требует от Украины отказаться от курса на НАТО, отменить санкции против россии за оккупированный Крым и разоружить Украину.
Ранее "Телеграф" сообщал, что западные СМИ опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.
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