Укр

путин нервничает и срывается из-за провальной войны в Украине: что узнала разведка

Автор
Ярослав Жаренов Ярослав Жаренов
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Даже российские "элиты" не знают о настоящем положении дел вокруг войны путина против украинского народа Новость обновлена 02 марта 2022, 06:12
Даже российские "элиты" не знают о настоящем положении дел вокруг войны путина против украинского народа

Военные и дипломатические неудачи нанесли серьезный удар по нему

Седьмой день войны против Украины не принес россии ощутимых результатов. Ни один крупный город не был сдан, блицкриг российской армии провалился. При этом, несмотря на нежелание властей рф признавать крупные потери на украинской земле, они есть.

Ряд западных СМИ, которые со ссылкой на источники в правительствах прогнозировали крупномасштабное вторжение россии в Украину, опубликовали материалы, в которых говорится о серьезном недовольстве кровавым диктатором путиным результатами военной кампании в Украине.

Так в материале CNN со ссылкой на двух высокопоставленных представителей американской разведки говорится, что в записке ФБР относительно психологического состояния российского президента говорится, что поведение путина стало "непредсказуемым и чрезвычайно беспокоящим".

Также источники узнали о недовольстве кровавого диктатора слишком жестким санкциями со стороны цивилизованного мира. Якобы он не ожидал столь резкой реакции на вторжение в Украину. Более того, он чувствует, что ограничения со стороны Запада усугубили ситуацию для россиян куда быстрее, чем там ожидали и сейчас не являются приемлемыми для него.

Путин никого к себе близко не подпускает
Путин никого к себе близко не подпускает

По данным разведки, правда о реальном положении дел относительно войны в Украине не раскрывается даже среди представителей российских "элит". Те якобы не ожидали и не были проинформированы о планах Европы закрыть свое воздушное пространство для российских самолетов и авиакомпаний.

В то же время, NBC News со ссылкой на разведку США подтверждает информацию об изменении в психологическом поведении российского диктатора. По данным источников, тот якобы начал сгонять злобу на своем окружении, что "нетипично для путина. "Обычно он сдерживает свои эмоции", — говорится в сообщении.

Действительно, путин просчитался в отношении Украины, и в отношении ее лидера Владимира Зеленского, и тем более в отношении украинского народа. Подробный разбор для "Телеграфа" делала политический психолог Светлана Чунихина.

Стоит отметить, что на четвертый день войны путин заговорил о применении ядерного оружия. Все это происходит на фоне очень серьезных потерь российской стороны при наступлении. Украинские защитники уничтожают технику оккупантов сотнями, а то и тысячами. По состоянию на 1 марта, в Украине погибли уже более 5700 оккупантов.

Тактические неудачи и невозможность взять Киев за несколько дней вынудило россиян применить тактику выжженной земли — они начали массово наносить удары по жилым районам и мирному населению, создавая в городах гуманитарный кризис.

При этом настроения украинского общества в отношении россиян мягко говоря критичны — оккупантов задерживают, уничтожают и сжигают бронетехнику. Все это происходит в том числе силами территориальной обороны и простых граждан, которые не звали в свой дом "русский мир".

Теги:
#Россия #Владимир Путин #Разведка
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