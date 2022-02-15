Вторжение России в Украину: в западных СМИ появилось "точное время" нападения

Западные СМИ обнародовали "дату вторжения РФ в Украину"

Информацию о предполагаемом вторжении Российской Федерации на украинские территории продолжают "подогревать" западные СМИ. Так, британская пресса уже даже успела назвать якобы конкретное время начала полномасштабной войны, которая, согласно ее данным, начнется 16 февраля в час ночи (3 часа ночи по московскому времени ред. редакцией).

Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на собственные "проверенные источники в американской разведке".

Так, согласно указанным сведениям, Россия начнет вторжение ночью 16 февраля, применив массированный ракетный удар, за которым сразу последует наступление 200-тысячной группировки российской армии.

Карта "нападения" России

Также отмечается, что около 130 тысяч российских военных сейчас находятся на восточных и южных границах Украины и еще 40 тысяч на севере Беларуси.

А мы, в свою очередь, хотим отметить, что газета The Sun считается главной "желтой" газетой Британии. Ранее она писала о слухах о королевской семье, а теперь перешла на "полномасштабную войну России с Украиной".

Также напомним, что западные СМИ уже называли "дату вторжения", которое якобы должно было состояться во вторник, 15 февраля, когда "погода в Украине достигнет морозного пика и земля замерзнет", что "должно помочь российским танкам продвинуться на украинские территории".

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Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за опасений из-за вероятности вторжения российской армии на украинские территории президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы развеять беспокойство и призвал чиновников и бизнесменов, покинувших страну, вернуться назад.