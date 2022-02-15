Укр

Вторжение России в Украину: в западных СМИ появилось "точное время" нападения

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
Дата публикации
Читати українською
Автор
159
Путин якобы определился с датой начала полномасштабной войны с Украиной Новость обновлена 15 февраля 2022, 15:37
Путин якобы определился с датой начала полномасштабной войны с Украиной

Западные СМИ обнародовали "дату вторжения РФ в Украину"

Информацию о предполагаемом вторжении Российской Федерации на украинские территории продолжают "подогревать" западные СМИ. Так, британская пресса уже даже успела назвать якобы конкретное время начала полномасштабной войны, которая, согласно ее данным, начнется 16 февраля в час ночи (3 часа ночи по московскому времени ред. редакцией).

Об этом пишет издание The Sun, ссылаясь на собственные "проверенные источники в американской разведке".

Так, согласно указанным сведениям, Россия начнет вторжение ночью 16 февраля, применив массированный ракетный удар, за которым сразу последует наступление 200-тысячной группировки российской армии.

Карта "нападения" России
Карта "нападения" России

Также отмечается, что около 130 тысяч российских военных сейчас находятся на восточных и южных границах Украины и еще 40 тысяч на севере Беларуси.

А мы, в свою очередь, хотим отметить, что газета The Sun считается главной "желтой" газетой Британии. Ранее она писала о слухах о королевской семье, а теперь перешла на "полномасштабную войну России с Украиной".

Также напомним, что западные СМИ уже называли "дату вторжения", которое якобы должно было состояться во вторник, 15 февраля, когда "погода в Украине достигнет морозного пика и земля замерзнет", что "должно помочь российским танкам продвинуться на украинские территории".

Ранее "Телеграф" сообщал, что из-за опасений из-за вероятности вторжения российской армии на украинские территории президент Украины Владимир Зеленский обратился к украинцам, чтобы развеять беспокойство и призвал чиновников и бизнесменов, покинувших страну, вернуться назад.

Теги:
#Украина #Россия #Путин #Война #Вторжение
Экс-лидеры страны напомнили о бывшем ядерном потенциале Украины
Политика
"Докажите свою силу": три экс-президента Украины сделали эмоциональное заявление
Дата публикации
Дата публикации
Категория
Экс-лидеры страны напомнили о бывшем ядерном потенциале Украины
"Докажите свою силу": три экс-президента Украины сделали эмоциональное заявление
Дата публикации
Категория
Россияне начали отвод техники от украинских границ
Украина получит шанс вернуть Крым и Донбасс, над Россией самой нависла угроза вторжения
Дата публикации
Категория
Алина Паш подделала справку о пересечении границы Крыма
Справка о поездке Alina Pash в Крым оказалась поддельной
Дата публикации
Категория
Возможное яблоко раздора - Центральный рынок Ивано-Франковска
Рыночные войны: за что в Яремче могли убить Игоря Дутку по кличке «Сухой»
Дата публикации
Категория
Судьбой Димы занялись полиция и соцслужбы
12-летнего Диму на ночь запирали в комнате без окон — мать решила отказаться от сына ради новой семьи