Погода оспаривает прогнозы западных СМИ по поводу вторжения РФ в Украину: что не так

Западные СМИ написали о пике морозов в Украине на 15 февраля, однако прогнозы синоптиков говорят о другом.

Западные СМИ в очередной раз предупредили об угрозе Украине со стороны России и даже назвали вероятную дату вторжения — 15 февраля. Журналисты отметили, что в этот день погода в нашей стране достигнет морозного пика и это якобы поможет российской армии быстрее продвигаться по бездорожью.

"Телеграф" в связи с такими заявлениями проанализировал данные погодных сайтов на дату возможного наступления и выяснил, так ли это на самом деле.

По данным сайта sinoptik.ua, на 15 февраля в Луганске, который граничит с РФ, днем прогнозируют -1 градус мороза, а ночью температура воздуха буде составлять -7 градусов. За день до этого в оккупированном пророссийскими боевиками городе днем будет около 0 градусов.

Погода в Луганске с 6 по 15 февраля

Что касается Донецка, то на 15 февраля синоптики прогнозируют -7 градусом мороза ночью, и +1 градус тепла днем, что говорит о том, что почва не успеет замерзнуть очень сильно.

Погода в Донецке с 6 по 15 февраля

В Харькове на дату вероятного вторжения России погода будет немного прохладнее — от -8 градусов мороза ночью до -4 днем. В Днепре столбики термометров покажут от -6 до -1 градуса, в Запорожье метеорологические сайты дают от -6 градусов ночью до 0 днем, а вот в Сумах будет от -8 до -5 градусов ниже ноля.

Погода в Харькове с 6 по 15 февраля

Погода в Днепре с 6 по 15 февраля

Погода в Запорожье 6 по 15 февраля

Погода в Сумах с 6 по 15 февраля

В столице Украины 15 февраля будет от -6 градусов мороза ночью до -1 градуса днем.

Погода в Киеве с 6 по 15 февраля

Добавим, что в Симферополе (Крым), который западные СМИ также называли вероятным местом для начала вторжения в Украину, 15 февраля ожидают около 3 градусов тепла днем.

Погода в Симферополе с 6 по 15 февраля

Проанализировав все данные можно сделать вывод, что погода все-таки оспаривает прогнозы западных СМИ и не готовит россиянам никаких поблажек. Также никакой речи о морозном пике на 15 февраля не идет.

Напомним, что некоторые представители украинского парламента раскритиковали Запад и Европарламент за то, что они сеют панику по поводу возможности вторжения России.

В то же время, министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что эскалация со стороны России на украинских границах очень низкая.

Ранее "Телеграф" сообщал, какие планы России насчет Украины опубликовали зарубежные СМИ.