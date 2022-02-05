"Народная Рада" и концлагеря для украинцев: Bild обнародовала вероятные планы России по Украине

Целью может быть создание союзного государства под рукой Москвы.

Немецкое издание Bild опубликовало версию того, что Россия может сделать в Украине в случае вторжения. Как отмечают в издании, несмотря на то, что эскалации пока не произошло, в РФ обсуждают планы "марионеточного режима". Напомним, что именно Bild одним из первых публиковал подробности о возможных планах агрессора по вторжению.

Новые данные, полученные от разведки, по информации издания указывают на три этапа "послевоенных планов".

В первом описано военное противостояние — уничтожение украинских ВСУ в поле, а затем осада крупных городов. С помощью своих агентов и лояльных к Кремлю политиков, в городах якобы должно прийти к власти пророссийское руководство и "сдать" их. Следующим шагом станет контроль над стратегическими объектами, устранение угроз, вербовка и управление. Такой сценарий, по словам Bild, хотят использовать в мегаполисах.

Во втором этапе предусмотрено создание фиктивного парламента, т.н. "Народной Рады". Она будет "марионеточной" альтернативой Верховной Раде, которую объявят недействительной. Издание, ссылаясь на спецслужбы, пишет, что в новосозданном органе будут представители, отобранные российскими спецслужбами. Правительство будет зависимо от РФ и усилится пропаганда.

Карта размещения войск вокруг Украины

Третий этап — чрезвычайное положение и лагеря для "проукраинских активистов". Сообщается, что уже готовятся списки, тех кто может в них попасть.

По мнению издания, целью такого сценария может быть создание нового союзного государства из Украины, Беларуси и России с координацией из Москвы.

Ссылаясь на спецслужбы, Bild пишет, что вторжение — наиболее вероятный сценарий и это произойдет "в феврале, но не позднее марта", "если Путин не передумает".

Все приведенные выше факты — данные немецкого СМИ, гипотетические и не являются официальными. Они могут быть реализованы только в случае вторжения.

Отметим, что агентство Bloomberg ошибочно разместил заголовок об уже начавшемся вторжении в Украину, он позднее был удален. Они сообщили, что разберутся в причине ошибки.

"Телеграф" собрал в единый материал ранее озвученные планы по вторжению в Украину с картами.