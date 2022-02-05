"Народна Рада" та концтабори для українців: Bild оприлюднила ймовірні плани Росії по Україні

Метою може бути створення союзної держави під рукою Москви.

Німецьке видання Bild опублікувало версію, що Росія може зробити в Україні у разі вторгнення. Як зазначають у виданні, попри те, що ескалації поки що не відбулося, у РФ обговорюють плани "маріонеткового режиму". Нагадаємо, що саме Bild одним із перших публікував подробиці про можливі плани агресора щодо вторгнення.

Нові дані, отримані від розвідки, за інформацією видання вказують на три етапи "післявоєнних планів".

У першому описано військове протистояння — знищення українських ЗСУ у полі, а згодом облога великих міст. За допомогою своїх агентів та лояльних до Кремля політиків у містах нібито має прийти до влади проросійське керівництво та "здати" їх. Наступним кроком стане контроль над стратегічними об’єктами, усунення загроз, вербування та управління. Такий сценарій, за словами Bild, хочуть використати у мегаполісах.

На другому етапі передбачено створення фіктивного парламенту, т.зв. "Народно Ради". Вона буде "маріонетковою" альтернативою Верховній Раді, яку оголосять недійсною. Видання, посилаючись на спецслужби, пише, що у новоствореному органі будуть представники, відібрані російськими спецслужбами. Уряд буде залежним від РФ і посилиться пропаганда.

Карта розміщення військ навколо України

Третій етап — надзвичайний стан та табори для "проукраїнських активістів". Повідомляється, що вже готуються списки тих, хто може в них потрапити.

На думку видання, метою такого сценарію є створення нової союзної держави з України, Білорусі та Росії з координацією з Москви.

Посилаючись на спецслужби, Bild пише, що вторгнення — найімовірніший сценарій і це відбудеться "у лютому, але не пізніше березня", "якщо Путін не передумає".

Усі наведені вище факти – дані німецького ЗМІ, гіпотетичні та не є офіційними. Вони можуть бути реалізовані лише у разі вторгнення.

Зазначимо, що агентство Bloomberg помилково розмістило заголовок про вторгнення в Україну, яке вже почалося, його пізніше було видалено. Вони повідомили, що розберуться у помилці.

"Телеграф" зібрав у єдиний матеріал раніше озвучені плани щодо вторгнення в Україну з картами.