Захопити можуть дві третини України: німецькі ЗМІ публікують ймовірні плани наступу Росії (мапа)

Виділяють три можливі напрями ймовірного вторгнення, яке може відбутися як одномоментно, так і поетапно.

Ризик військової агресії Росії, незважаючи на всі заяви західних партнерів щодо санкцій у разі ескалації конфлікту, досить високий.

Спираючись на дані власних джерел у НАТО та службах безпеки, німецьке видання BILD опублікувало плани можливого вторгнення та карту.

Згідно з одним із них, в активну фазу наступ РФ може перерости вже в січні-лютому 2022 року. У цьому сценарії, який, за інформацією видання, розглядає і українська розвідка, атака може статися з Криму, Донбасу та півночі одночасно. Інші джерела повідомляють, що наступ може бути поетапним.

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Перший етап – відрізати Україну від моря з півдня, щоб порушити постачання через цей вид перевезень. Повідомляється про місце ймовірного проведення десантної операції — на схід від Одеси, між Фонтанкою та Коблево. На Херсонщині наступ йтиме вздовж Дніпра. Також російські військові можуть висунутись із Донбасу на Запоріжжя. Відрізавши південь, Росія отримає прямий коридор до кордонів країн-членів НАТО.

Другий етап – паралельно з першою частиною сценарію, планується послабити український захист за допомогою повітряних сил та балістичних ракет. Потім танкові війська, про скупчення яких на кордоні відомо вже деякий час, перейдуть кордони на Луганщині та Харківщині та оточуватимуть українські міста, відрізаючи комунікації та постачання продуктів.

Третій етап – атака на столицю з півночі. Якщо Білорусь підтримає цей план, північ країни опиниться у кліщах.

Карта, опублікована BILD, з ілюстраціями ймовірного плану нападу

За даними видання, захопити можуть ⅔ України, дійшовши до лінії "Коростень-Умань".

Співрозмовники видання не виключили можливості військової допомоги від окремих членів НАТО в разі агресії РФ.

Раніше "Телеграф" писав, що російська агресія може мати на меті натиснути на Захід заради підписання домовленостей. Глави США та Росії вже готуються до розмови.

Важливо! Матеріал підготовлений на основі статті авторитетного видання та не є офіційним анонсом.