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Жодних червоних ліній: у Білому Домі розповіли про підготовку до розмови з Путіним

Автор
Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Востаннє Байден та Путін особисто спілкувалися ще у липні Новина оновлена 04 грудня 2021, 11:10
Востаннє Байден та Путін особисто спілкувалися ще у липні

Байден обіцяє "довгу дискусію" з російським президентом

У п’ятницю, 3 грудня, у Білому Домі відкрили завісу таємничості над підготовкою майбутньої бесіди американського та російського президентів. Відомо, що Джозеф Байден збирається відстоювати українські інтереси у розмові з Москвою, що особливо важливо після останніх отриманих даних від розвідки США.

Подробиці повідомляє видання Reuters.

За словами самого Байдена, його команда підготувала певний набір ініціатив, який може ускладнити життя президенту Росії Володимиру Путіну, якщо він віддасть наказ про напад на Україну.

"Ми давно знаємо про дії Росії, і я сподіваюся, що ми проведемо довгу дискусію з Путіним", — підкреслив американський лідер.

Також він акцентував увагу на тому, що Америка не збирається звертати увагу чи подгоджуватися із російськими "червоними лініями", про які у Кремлі регулярно заявляють на тему України.

Власне, саме Україна, заздалегідь, має стати центральним питанням бесіди президентів Джозефа Байдена та Володимира Путіна. Очільник Штатів стурбований тим, що останнім часом все частіше почала з’являтися інформація про підготовку ймовірного повномасштабного нападу Росії на Україну. Тим більше тепер, коли про свою повну співпрацю із визнанням Криму "російським" заговорив ще й невизнаний президент Білорусі Олександр Лукашенко. Більше того, вони з Путіним навіть узгодили проведення військових навчань на білорусько-українському кордоні.

Інформація про те, що Джо Байден планує поспілкуватися з Путіним, з’явилася ще наприкінці листопада. Окрім цього, ймовірно, відбудеться і телефонна розмова між Вашингтоном та Києвом — Байден "почується" і з Володимиром Зеленським.

Теги:
#Україна #США #Росія #Війна #Володимир Путін #Президент США #Президент РФ #Джо Байден
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