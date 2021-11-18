Вже скоро: Арестович назвав можливу дату нападу Росії на Україну (відео)

В Україні є 9 сценаріїв оборони від агресії РФ, які постійно вдосконалюються

Шанси на повномасштабне військове вторгнення Росії в Україну дуже великі, і атака може статися вже на католицьке Різдво.

Про це в ефірі програми "Свобода слова" заявив спікер української делегації Тристоронньої контактної групи Олексій Арестович

"Росіяни нас навмисно дезінформують, відсуваючи терміни на 2-4 місяці готовності. Є двоє "воріт": це чи різдвяні свята, коли суспільство західних країн не реагуватиме, або якщо Китай почне операцію проти Тайваню. Тоді Заходу стане складно "на шпагаті сидіти" - і на Тайвані, і в Україні", — вважає спікер ТКГ.

Арестович запевнив, що в Україні небезпеку усвідомлюють, і ще з квітня існує 9 сценаріїв оборони нашої країни. Вони забезпечені матеріально, організаційно та постійно вдосконалюються.

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"У найближчі 2-3 тижні на нас чекатиме посилення психологічної інформації. Вони крутять "каруселі" на нашому кордоні — це частина дезінформації", — переконаний Арестович, вважаючи, що РФ хоче збити Україну з пантелику і перевести стрілки від реальної дати можливої атаки.

Важливо! Ця інформація є думкою спікера і має сприйматися як попередження, а не анонс можливої події.

Нагадаємо, що російські ЗМІ розтиражували гучну заяву високопоставленого джерела — капітана першого рангу у відставці, яке розповіло про дію російської армії, якщо Київ вирішить напасти на анексований Крим. І хоча загроза насправді походить зовсім не від України, пропутинські канали піднесли тему інакше.