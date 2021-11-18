Уже скоро: Арестович назвал возможную дату нападения России на Украину (видео)

В Украине есть 9 сценариев обороны от агрессии РФ, которые постоянно совершенствуются

Шансы на полномасштабное военное вторжение России в Украину очень велики, и атака может произойти уже на католическое Рождество.

Об этом в эфире программы "Свобода слова" заявил спикер украинской делегации Трехсторонней контактной группы Алексей Арестович.

"Россияне нас намеренно дезинформируют, отодвигая сроки на 2-4 месяца готовности. Есть двое "ворот": это или рождественские праздники, когда общество западных стран не будет реагировать, или если Китай начнет операцию против Тайваня. Тогда Западу станет сложно "на шпагате сидеть" — и на Тайване, и на Украине", — считает спикер ТКГ.

Арестович заверил, что в Украине опасность осознают, и еще с апреля существует 9 сценариев обороны нашей страны. Они обеспечены материально, организационно и постоянно совершенствуются.

Читайте также: Категория Политика Путин на грани истерики: зачем РФ скапливает войска на границе с Украиной Россия готовит новую атаку на Украину и ЕС — эксперты разъяснили, в чем она заключается и насколько опасна

"В ближайшие 2-3 недели нас будет ожидать усиление психологической информации. Они крутят "карусели" на нашей границе — это часть дезинформации", — убежден Арестович, считая, что РФ хочет сбить Украину с толку и перевести стрелки от реальной даты возможной атаки.

Важно! Данная информация является мнением спикера и должна восприниматься как предупреждение, а не анонс возможного события.

Напомним, что российские СМИ растиражировали громкое заявление высокопоставленного источника — капитана первого ранга в отставке, который рассказал о действии российской армии, если Киев решит напасть на аннексированный Крым. И хоть угроза на самом деле исходит вовсе не от Украины, пропутинские каналы преподнесли тему иначе.