Путин на грани истерики: зачем РФ скапливает войска на границе с Украиной

Россия готовит новую атаку на Украину и ЕС — эксперты разъяснили, в чем она заключается и насколько опасна

Скопление российских войск у границы с Украиной становится всё более явным. В конце октября и начале ноябре о нем просто писали западные СМИ. Затем последовали соответствующие заявления представителя Пентагона Джона Кирби и визит в Москву по этому поводу главы ЦРУ Билла Бернса. Не осталась в стороне Великобритания, заявив о готовности разместить своих спецназовцев и десантников в Украине на фоне российского бряцанья оружием у наших границ.

Параллельно с этим происходит миграционный кризис: со стороны Беларуси волны мигрантов накатывают на польскую границу.

"Телеграф" разбирался, почему эскалация происходит именно сейчас и к чему может привести.

Путин неудовлетворен

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко считает, что Путин остается неудовлетворен реализацией своего плана втягивания Украины в построение «русского мира». Ведь Украина продолжает оставаться свободной, вне неоимперии, которой грезит хозяин Кремля.

«В прошлом году РФ пыталась закабалить Украину, вернуть ее в орбиту российского влияния, склоняя к признанию руководства ОРДЛО и собственно этих структур. Киев настойчиво подталкивали (и подталкивают) к прямому диалогу с Донецком и Луганском. А далее – «признание», политическая часть «Минска» с рисками федерализации Украины и сдерживания интеграции в ЕС и НАТО. Ради этого Путин согласился на «всеобъемлющий режим тишины», который некоторое время действовал в 2020 году, – подчеркивает Игорь Романенко. – Но украинская власть не пошла на легитимизацию ОРДЛО. И оккупанты похоронили обстрелами и без того не особо действующий «режим тишины». В последнее время участились попытки россиян устроить встречу в нормандском формате, хотя бы на уровне глав МИД, при условии, что итоговое коммюнике подготовят заранее. И что там, понятно, будут сигналы к реализации политической части Минских соглашений, выгодных Москве. Но Украина на это не пошла, наши европейские союзники по нормандскому формату – тоже».

В итоге, продолжает генерал, нужного Путину прогресса в ситуации по Донбассу нет. Зато есть удары с «Байрактара» и наступление на «пятую колонну» в Украине.

«С помощью «пятой колонны» можно подорвать страну изнутри. И в этом смысле она – более дешевый и безопасный для Кремля метод давления на Украину, нежели открытый военный конфликт или даже просто эскалация в районе границы. Но лидер «пятой колонны» Медведчук находится под домашним арестом, информационных возможностей его практически лишили, – отмечает Игорь Романенко. – И Путину надо принимать какое-то решение с войсками, которые находятся у границы с Украиной с весны».

По словам генерала, очень дорогостоящее «удовольствие» – держать такие силы фактически «на острие».

Нападение возможно

В итоге после летних маневров у границ Украины россияне явно начали наращивать количество военнослужащих и техники. Об этом говорят оценки западных СМИ и разведок. Да и украинской разведки тоже.

Так, по данным Главного управления разведки Минобороны Украины, РФ разместила вблизи границ Украины около 114 тысяч своих военнослужащих. Из них приблизительно 92 тысячи – сухопутные войска, в районе 22 тысяч – представители морских и воздушных сил.

«Чтобы начать боевые действия более широкого масштаба, этих войск уже достаточно, – считает генерал Романенко. – И если будет принято соответствующее решение – их используют».

По словам эксперта, погодные условия сейчас способствуют проведению наступления. Проливных дождей нет, ночью стоят легкие заморозки.

«С этой точки зрения нужно или приступать к операции в ближайшее время, или уже дожидаться зимних морозов, чтобы более эффект применять военную технику, в которой у россиян значительное преимущество по сравнению с ВСУ, – поясняет генерал. – Украинские силовые структуры проводят разведку, реагируют на ситуацию. Множественные учения, которые проводились в этом году, были как раз направлены на подготовку личного состава, в том числе для самого угрожающего сценария, связанного с развитием широкомасштабных боевых действий со стороны РФ».

Игорь Романенко акцентирует, что Путин в этом году активизировал реализацию трех войн, которые РФ ведет против Украины.

«Первая – собственно гибридная война, которая идет восемь лет. Обострение на Донбассе, усиление пропагандистских атак и так далее. Вторая – ковидная. Россияне максимально проповедуют в Украине антивакцинные настроения через своих агентов влияния, ботов и различные информационные составляющие. Третья война – экономическая. Особенно газовая. И контракты с нашими соседями по транзиту газа в обход Украины. И продавливание скорейшего запуска «Северного потока-2». И игра на рынке газа, в мировом масштабе, с ударами по ЕС. Украина, конечно, тоже попадает под эти удары», – поясняет генерал.

По его мнению, учитывая, что нужные Путину политические результаты по отношению к Украине так и не достигнуты, хозяин Кремля может применить единственный, с его точки зрения, эффективный механизм, который остается. А именно – боевые действия в широком смысле слова.

«Путин продвигается вперед шаг за шагом. И оценивает ситуацию. Если президент и Генштаб вооруженных сил РФ увидят возможность отыграть короткую победоносную войну – вероятность начала такой войны значительно возрастет и может реализоваться», – предупреждает Игорь Романенко.

Аналитик Фонда "Демократические инициативы имени Илька Кучерива" Мария Золкина считает, что для вторжения на новых участках украино-российской границы, а также для активизации той же наступательной операции на Донбассе, России не нужно собирать в течение недель или месяцев военную технику на определенных участках.

«В современных условиях техника перебрасывается в очень сжатые сроки. Если же РФ всё делает демонстративно, значит цель – показательная, рассчитанная на Запад, – поясняет аналитик. – Конечно, это не исключает вероятности активных наступательных действий. И, как говорят военные эксперты, на это указывает активная разведдеятельность российских спецслужб. Так что в течение ближайших нескольких месяцев Украине и Западу стоит быть начеку».

Миграционный манёвр и глобальный подход

И всё же, считает Мария Золкина, скорее РФ прибегает к широкомасштабному международному политическому шантажу, нежели реально намерена открыто вторгнуться в Украину.

«Речь не только и не столько об Украине, сколько о ЕС и США, которых Кремль пытается принудить к новой формуле отношений с РФ. Именно благодаря весеннему обострению на украино-российской границе Путин вынудил Байдена с ним встретиться – в июне в Женеве. В результате той встречи РФ добилась установления холодного мира с США. Теперь хочет чего-то большего, в том числе от ЕС. И она это делает, провоцируя энергетический кризис, педалируя запуск «Северного потока-2», устроив миграционный кризис. И мы видим, как это раскалывает ЕС. Страны-члены по-разному реагируют. Одни хотят договариваться с РФ, другие выступаю с более жестких позиций, – отмечает аналитик. – Ну, а Россия использует все эти инструменты, чтобы продемонстрировать силу и добиться перезагрузки отношений на выгодных себе условиях. И военная эскалация на границе с Украиной – часть принуждения к такой перезагрузке».

Мария Золкина считает, что если РФ решится на наступательные действия, это будет через несколько месяцев, когда градус напряжения по всем остальным проблемам (миграция, отношения с США, энергетический вопрос) будет максимально высокий. А одной из целей может быть перезапуск Минских соглашений (по пунктам, продиктованным РФ) и отношений с Западом.

Игорь Романенко отмечает, что с помощью миграционного кризиса на границах между Беларусью и странами ЕС, Путин пытается добиться, чтобы Запад признал президентом Лукашенко. И частично ему это уже удалось – 15 ноября с Лукашенко по телефону довольно долго говорила и.о. канцлера Германии Ангела Меркель, пытаясь решить вопрос с мигрантами.

«Кстати, в ситуации, которая происходит, Беларусь, также вполне может быть использована для вторжения в Украину, – говорит генерал. – Напомню, что недавно российские и белорусские власти подписали более 20 пунктов по дальнейшей интеграции РБ в состав РФ в рамках Союзного государства. А документ по использованию территории РБ войсками РФ как своей территории уже были подписаны и ранее».

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