Российские войска у границы с Украиной: во что играют Москва, Киев и Вашингтон

Что думают на Западе о группировках войск РФ на границе с Украиной и оправданно ли спокойствие Минобороны по этом поводу

В последнее время американские СМИ активно пишут о концентрации российских войск у границы с Украиной. Более того, в Москве по этому поводу побывал глава ЦРУ Билл Бернса.

При этом в самой Украине опровергают данные о наращивании войск РФ у наших границ. Что происходит и почему – разбирался "Телеграф".

Хронология западной обеспокоенности

Первой ласточкой в сообщениях касательно активизации российских военных у украинских границ стала статья The Washington Post, появившаяся 30 октября. В ней неназванные американские чиновники сообщали, что в Америке обеспокоены перемещениями войск РФ в опасной близости от границы с Украиной. Представитель аналитической группы CNA (базируется в Вирджинии) Майкл Кофман подтвердил: российские войска не отошли на привычные места дислокации после проведения общих с Беларусью учений "Запад-2021".

Кофман ссылался на спутниковые снимки, подтверждающие, что представители 41-й общевойсковой армии РФ не вернулись в Новосибирск, а были переброшены ближе к украинским границам. А к оккупированному Донбассу якобы подтягиваются представители 1-й гвардейской танковой армии.

1 ноября уже издание Рolitico сообщило, что 4-я танковая дивизия РФ переместила свою технику к северной границе Украины, в район Брянска и Курска. Кроме того, были опубликованы снимки танковых войск в городе Ельня (Смоленская обл.), рядом с Беларусью.

Потом пошли официальные сообщения. Так, 5 ноября представитель Пентагона Джон Кирби подтвердил, что на западе России, в опасной близости от украинских границ, собирается огромное количество российских военнослужащих и техники.

В тот же день по CNN прошла информация, что президент США Джо Байден отправил в РФ главу ЦРУ Билла Бернса – как раз таки, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты видят наращивание российских войск у украинкой границы.

Хронология украинской не обеспокоенности

Украинское военное ведомство на удивление спокойно реагировало на сообщения о российских маневрах на подступах к Украине.

Полковник Леонид Матюхин из Центра оперативного информирования, со ссылкой на данные Главного управления разведки Минобороны, уверял: по состоянию на 1 ноября дополнительной переброски российских военных, техники и вооружения к государственной границе с Украиной не зафиксировано.

Мол, происходящее – элемент специальных информационно-психологических действий. По сути же мы видим плановые перемещения войск в рамках завершения учений. Также подчеркивалось, что военная разведка постоянно наблюдает за действиями войск государства-агрессора и изменением их численности вблизи госграницы Украины.

Отрицал активность войск РФ у наших кордонов и секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов. В комментарии Радио Свобода он даже заявил, что идет сознательная дезинформация всего общества.

2 ноября в Минобороны Украины вынуждены были более полно пояснить, что творится у наших границ, админграницы и в районе линии разграничения с ОРДЛО. Сообщили в итоге, что вокруг Украины сосредоточена группировка войск общей численностью около 90 тысяч человек. Но это, опять же, включая ОРДЛО и Крым.

При этом в МО признали, что после серии широкомасштабных командно-штабных учений некоторые военные подразделения РФ, в частности 41-й армии, остались в районе населенного пункта Ельня, что в 260 км от Украины. И подчеркнули, что Россия может в очередной раз прибегать к накоплению "военных подразделений с целью поддержания напряжения в регионе и политического давления на соседние государства".

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Вечером 5 ноября в эфире программы "Свобода слова Савика Шустера" начальник Генштаба ВСУ Сергей Шаптала уверял, что там проанализировал сообщения западных СМИ о наращивании российских войск на границах Украины. И этого самого наращивания не обнаружили.

Кстати, ранее "Телеграф" сообщал, что в команде президента Зеленского не сильно верят в возможность полноценной войны с РФ. Советник главы Офиса президента Алексей Арестович даже привел ряд аргументов, почему Москве невыгодно затевать масштабное наступление.

Что говорят военные эксперты

Генерал-лейтенант, бывший заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко отмечал в блоге для «Телеграфа», что войска, которые были заведены РФ на границу с Украиной весной, никуда не делись. Нам лишь частично показывали, что они отводятся, что уменьшается их потенциал.

На самом же деле, подчеркивает генерал, происходили перегруппировки. Цель происходящего, по мнению Игоря Романенко – давление на Украину и союзников. В том числе с целью вовлечения Украины в российскую орбиту влияния. Возможная следующая встреча в «нормандском формате» должна пройти исключительно под диктовку Кремля, считает страна-агрессор. И демонстративно бряцает оружием.

Экс-спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Влад Волошин считает успокоительные комментарии нашей разведки, МО и СНБО немного опрометчивыми.

«Действительно, есть доказательства, что российские войска совершают перегруппировки недалеко от украинской границы. На опасных направлениях и рядом. Та же Ельня – это порядка 260 км от нашего кордона. Не такое большое расстояние, если говорить о гипотетической наступательной операции», – отмечает эксперт.

По его мнению, ГУР и СНБО не видят большой угрозы, потому что сравнивают происходящее сейчас с маневрами российских войск, которые были весной-2021.

«Тогда была более угрожающая ситуация, – говорит Влад Волошин. – Вторая причина более спокойного реагирования заключается в том, что мы не видим подготовки к собственно наступательной операции, к вторжению. Об этом, в частности, говорят данные о сосредоточении уже традиционных 90 тысяч российских военных вокруг Украины, включая Крым и ОРДЛО. Этого точно недостаточно для наступления, когда превышение сил и средств над противником должно быть примерно в три раза. А тут всё наоборот, ведь в ВСУ сейчас – около 250 тысяч. Плюс – около миллиона резервистов. К тому же, если бы готовилось вторжение, Россия проводила бы его не только силами сухопутных войск. Сперва шли бы удары ракетами, действовала авиация воздушно-космических сил, возможно, в ход пошли бы военно-морские силы. Никаких соответствующих признаков не наблюдается».

Эксперт согласен с мнением представителей ГУР, что мы видим элементы информационно-психологического воздействия с целью давления на Украину и не только. Но в то же время подчеркивает, что Россия всегда держит в уме возможность прямого вторжения в Украину.

В Кремле – кризис идей

То, что вблизи границ с Украиной постоянно происходит передислокация подразделений российских вооруженных сил – не секрет. Это мы видим на протяжение всех лет конфликт, но наиболее интенсивно в 2021 году. Россияне пытаются таким образом вынудить американцев на более плодотворные контакты, что им частично удалось сделать после весенней эскалации, считает политический эксперт, дипломат Вадим Трюхан.

«Нынешние приграничные игры объясняется и тем, что в Кремле – кризис идей. Там просто не знают, что делать дальше. Втюхать Украине на своих условиях оккупированную часть Донбасса, так называемые «ДНР» и «ЛНР», не удается. А уйти оттуда, поджав хвост, они себе не могут позволить. Плюс – у Путина и «Единой России» огромные внутриполитические проблемы, проблемы с доверием со стороны общества. И нагнетание истерии по отношению к Украине, Европе и США – способ отвлечь внимание от внутренних проблем. Отсюда и игры у границы, связанные также с желанием выйти на вожделенную «Большую сделку» с американцами. И нажать на украинскую власть, надеясь, что та станет более сговорчивой, – поясняет эксперт. – Но то, что американцы в последнее время начали активно давать в прессу информацию о концентрации российских войск у украинской границы, показывают, что Кремль достиг обратного эффекта. США демонстрируют, что в курсе происходящего. И не идут на попятную. Даже переговоры, которые прошли в Москве при участии замгоссекретаря США Виктории Нуланд и главы ЦРУ Билла Бернса, ни к чему не привели. Как видно из скупых официальных сообщений по итогам встреч».

Американцы, по мнению Вадима Трюхана, не идут на «Большую сделку» (с условным разменом Украины на что-то еще). А в переговоры с россиянами Белый дом вступил по своим причинам.

«США беспокоит ситуация вокруг Тайваня. Есть опасения, что Китай может, используя ситуацию неопределенности в мире, попробовать решить задачу возвращения себе Тайваня. Американцы пытаются этому помешать. И избежать сближения Пекина и Москвы. Потому и идут на переговоры с Кремлем», – поясняет эксперт.

По его мнению, с политико-дипломатической точки зрения, любая попытка россиян ввести войска в Украину, под любым поводом, будет означать прямую угрозу введения против РФ секторальных санкция, отключение от SWIFT (международная межбанковская система передачи информации и совершения платеже), плюс – эмбарго на энергоносители.

«Энергетическая война, которую россияне начали против Европы и Украины, и так насторожила американцев и европейцев. Если же допустить даже гипотетическое вторжение, у наших международных партнеров просто не останется аргументов, почему не следует идти на жесткие меры против РФ, – подчеркивает Вадим Трюхан. – В Кремле сидят не дураки, там это понимают. А потому просто играют в игру на повышение ставок. Но на самом деле руководство РФ не готово сжигать мосты с Западом и в открытую идти на Украину, хоть подобные мысли периодически озвучивают в российских ток-шоу».