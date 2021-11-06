Російські війська біля кордону з Україною: у що грають Москва, Київ та Вашингтон

Що думають на Заході про угруповання військ РФ на кордоні з Україною та чи виправданий спокій Міноборони з цього приводу

Останнім часом американські ЗМІ активно пишуть про концентрацію російських військ біля кордону з Україною. Більше того, у Москві з цього приводу побував глава ЦРУ Білл Бернса.

При цьому в самій Україні заперечують дані про нарощування військ РФ біля наших кордонів. Що відбувається і чому – розбирався "Телеграф".

Хронологія західного занепокоєння

Першою ластівкою в повідомленнях щодо активізації російських військових біля українських кордонів стала стаття The Washington Post, що з’явилася 30 жовтня. У ній неназвані американські чиновники повідомляли, що в Америці стурбовані переміщенням військ РФ у небезпечній близькості до кордону з Україною. Представник аналітичної групи CNA (базується у Вірджинії) Майкл Кофман підтвердив: російські війська не відійшли на звичні місця дислокації після проведення спільних із Білоруссю навчань "Захід-2021".

Кофман посилався на супутникові знімки, що підтверджують, що представники 41-ї загальновійськової армії РФ не повернулися до Новосибірська, а були перекинуті ближче до українських кордонів. А до окупованого Донбасу нібито підтягуються представники 1-ї гвардійської танкової армії.

1 листопада вже видання Рolitico повідомило, що 4-та танкова дивізія РФ перемістила свою техніку до північного кордону України, в район Брянська та Курська. Крім того, було опубліковано знімки танкових військ у місті Єльня (Смоленська обл.), поряд із Білоруссю.

Потім пішли офіційні повідомлення. Так, 5 листопада представник Пентагону Джон Кірбі підтвердив, що на заході Росії, у небезпечній близькості від українських кордонів, збирається величезна кількість російських військовослужбовців та техніки.

У той же день по CNN пройшла інформація, що президент США Джо Байден відправив до РФ главу ЦРУ Білла Бернса — якраз таки, щоб попередити Кремль про те, що Штати бачать нарощування російських військ біля кордону.

Хронологія української не стурбованості

Українське військове відомство напрочуд спокійно реагувало на повідомлення про російські маневри на підступах до України.

Полковник Леонід Матюхін із Центру оперативного інформування, з посиланням на дані Головного управління розвідки Міноборони, запевняв: станом на 1 листопада додаткового перекидання російських військових, техніки та озброєння до державного кордону з Україною не зафіксовано.

Мовляв, те, що відбувається – елемент спеціальних інформаційно-психологічних дій. По суті ми бачимо планові переміщення військ у рамках завершення навчань. Також наголошувалося, що військова розвідка постійно спостерігає за діями військ держави-агресора та зміною їх чисельності поблизу держкордону України.

Заперечував активність військ РФ біля наших кордонів та секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов. У коментарі Радіо Свобода він навіть заявив, що йде свідома дезінформація всього суспільства.

2 листопада в Міноборони України змушені були повніше пояснити, що коїться біля наших кордонів, адмінкордону та в районі лінії розмежування з ОРДЛО. Повідомили у результаті, що навколо України зосереджено угруповання військ загальною чисельністю близько 90 тисяч людей. Але це, знову ж таки, включаючи ОРДЛО та Крим.

При цьому в МО визнали, що після серії широкомасштабних командно-штабних навчань деякі військові підрозділи РФ, зокрема 41-ї армії, залишилися в районі населеного пункту Єльня, що за 260 км від України. І наголосили, що Росія може вкотре вдаватися до накопичення "військових підрозділів з метою підтримки напруги в регіоні та політичного тиску на сусідні держави".

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Увечері 5 листопада в ефірі програми "Свобода слова Савіка Шустера" начальник Генштабу ЗСУ Сергій Шаптала запевняв, що там проаналізував повідомлення західних ЗМІ про нарощування російських військ на кордонах України. І цього самого нарощування не виявили.

До речі, раніше "Телеграф" повідомляв, що у команді президента Зеленського не дуже вірять у можливість повноцінної війни з РФ. Радник глави Офісу президента Олексій Арестович навіть навів ряд аргументів, чому Москві невигідно починати масштабний наступ.

Що кажуть військові експерти

Генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко зазначав у блозі для «Телеграфа», що війська, які були заведені РФ на кордон з Україною навесні, нікуди не поділися. Нам лише частково показували, що вони відводяться, що зменшується їхній потенціал.

Насправді ж, наголошує генерал, відбувалися перегрупування. Мета того, що відбувається, на думку Ігоря Романенка, – тиск на Україну та союзників. У тому числі з метою залучення України до російської орбіти впливу. Можлива наступна зустріч у «нормандському форматі» має відбутися виключно під диктовку Кремля, вважає країна-агресор. І демонстративно брязкає зброєю.

Екс-спікер Генштабу ЗСУ, військовий експерт Влад Волошин вважає заспокійливі коментарі нашої розвідки, МО та РНБО трохи необачними.

«Справді, є докази, що російські війська перегруповують недалеко від українського кордону. На небезпечних напрямках і поряд. Та сама Єльня – це близько 260 км від нашого кордону. Не така велика відстань, якщо говорити про гіпотетичну наступальну операцію», – зазначає експерт.

На його думку, ГУР і РНБО не бачать великої загрози, тому що порівнюють те, що зараз відбувається з маневрами російських військ, які були навесні-2021.

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«Тоді була більш загрозлива ситуація, – каже Влад Волошин. – Друга причина спокійнішого реагування полягає в тому, що ми не бачимо підготовки до власне наступальної операції, до вторгнення. Про це, зокрема, свідчать дані про зосередження вже традиційних 90 тисяч російських військових довкола України, включаючи Крим та ОРДЛО. Цього точно замало наступу, коли перевищення зусиль і коштів над противником має бути приблизно втричі. А тут все навпаки, адже у ЗСУ зараз – близько 250 тисяч. Плюс – близько мільйона резервістів. До того ж, якби готувалось вторгнення, Росія проводила б його не лише силами сухопутних військ. Спершу йшли б удари ракетами, діяла б авіація повітряно-космічних сил, можливо, в хід пішли б військово-морські сили. Жодних відповідних ознак не спостерігається».

Експерт погоджується з думкою представників ГУР, що ми бачимо елементи інформаційно-психологічного впливу з метою тиску на Україну і не лише. Але водночас наголошує, що Росія завжди має на увазі можливість прямого вторгнення в Україну.

У Кремлі – криза ідей

Те, що поблизу кордонів з Україною постійно відбувається передислокація підрозділів російських збройних сил – не є таємницею. Це ми бачимо протягом усіх років конфлікт, але найбільш інтенсивно у 2021 році. Росіяни намагаються таким чином змусити американців на плідніші контакти, що їм частково вдалося зробити після весняної ескалації, вважає політичний експерт, дипломат Вадим Трюхан.

«Цьогорічні прикордонні ігри пояснюється і тим, що у Кремлі – криза ідей. Там просто не знають, що робити далі. Втюхати Україні на своїх умовах окуповану частину Донбасу, так звані «ДНР» та «ЛНР», не вдається. А піти звідти, підібгавши хвіст, вони собі не можуть дозволити. Плюс – у Путіна та «Єдиної Росії» величезні внутрішньополітичні проблеми, проблеми з довірою з боку суспільства. І нагнітання істерії щодо України, Європи та США – спосіб відвернути увагу від внутрішніх проблем. Звідси й ігри біля кордону, пов’язані також із бажанням вийти на омріяну «Велику угоду» з американцями. І натиснути на українську владу, сподіваючись, що та стане зговірливішою, – пояснює експерт. – Але те, що американці останнім часом почали активно давати в пресу інформацію про концентрацію російських військ біля українського кордону, показують, що Кремль досяг зворотного ефекту. США демонструють, що в курсі того, що відбувається. І не йдуть назад. Навіть переговори, які пройшли в Москві за участю заступника держсекретаря США Вікторії Нуланд та голови ЦРУ Білла Бернса, ні до чого не привели. Як видно зі скупих офіційних повідомлень за підсумками зустрічей».

Американці, на думку Вадима Трюхана, не йдуть на «Велику оборудку» (з умовним розміном України на щось ще). А в переговори з росіянами Білий дім вступив через свої причини.

«США непокоїть ситуація навколо Тайваню. Є побоювання, що Китай може, використовуючи невизначеність у світі, спробувати вирішити завдання повернення собі Тайваню. Американці намагаються перешкодити цьому. І уникнути зближення Пекіна та Москви. Тому і йдуть на переговори із Кремлем», – пояснює експерт.

На його думку, з політико-дипломатичної точки зору будь-яка спроба росіян ввести війська в Україну, під будь-яким приводом, означатиме пряму загрозу введення проти РФ секторальних санкцій, відключення від SWIFT (міжнародна міжбанківська система передачі інформації та здійснення платежу), плюс – ембарго. на енергоносії.

«Енергетична війна, яку росіяни розпочали проти Європи та України, і так насторожила американців та європейців. Якщо ж допустити навіть гіпотетичне вторгнення, у наших міжнародних партнерів просто не залишиться аргументів, чому не слід йти на жорсткі заходи проти РФ, – наголошує Вадим Трюхан. — У Кремлі сидять не дурні, там це розуміють. А тому просто грають у гру на підвищення ставок. Але насправді керівництво РФ не готове спалювати мости із Заходом і відкрито йти на Україну, хоч подібні думки періодично озвучують у російських ток-шоу».