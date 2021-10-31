У Зеленського розповіли, чому слабо вірять у вторгнення Росії

Економічні чвари з Москвою набагато реальніші, заявляє радник глави ОП, ніж масштабна війна.

Загроза повноцінного вторгнення російських військ на територію України є надто малоймовірною.

Таку думку радника глави Офісу президента, речника української делегації в ТКГ Олексія Арестовича передає "Україна 24".

За його словами, Кремлю вигідно вести насамперед економічну та інформаційну війну проти України. Будь-яке брязкання зброєю та заяви про підготовку нібито повноцінного вторгнення Арестович вважає "фабрикою з виробництва "понтів".

"Ось ця вся штука, коли вони нам загрожують повномасштабним настанням, ви замерзнете, ви помрете без вакцини — це працюють сили інформаційного впливу на свідомість українців. Вони хочуть, щоб ми боялися", — зазначив чиновник.

На думку Олексія Арестовича, незважаючи на те, що російська армія веде війну на Донбасі, там є чимало професіоналів. Більшості з них досить зрозуміло — якщо Путін віддасть наказ розпочати війну і в інших областях України, його режиму настане кінець.

"Вони не здатні нас перемогти. Це буде страшна м’ясорубка... Нам не буде весело, але й вони не вирішать своїх політичних завдань військовим шляхом", — каже речник української делегації.

У сукупності всі ці фактори, упевнений Арестович, і роблять напад російських військових на Україну дуже примарним.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв, які, на думку військового експерта Григорія Тукі, РФ має плани на Донбас та Україну у найближчому майбутньому.