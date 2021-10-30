Росія не забере ОРДЛО, бо має інші плани щодо України, — Георгій Тука

Екс-заступник міністра вважає, що Росія просуває в Україні ідею асиметричної федерації. Що це означає — читайте в матеріалі "Телеграфа"

У жовтні ситуація на Донбасі та навколо Донбасу загострилася. Створені Кремлем квазіутворення «ДНР» та «ЛНР» злилися в єдину митну територію, затіявши з подачі Кремля «економічну інтеграцію». Контрольні пункти в’їзду-виїзду на лінії розмежування перетнути стало ще складніше.

Окупанти фактично взяли у заручники членів місії ОБСЄ на Донбасі, вимагаючи звільнити громадянина РФ Андрія Косяка, якого затримали військовослужбовці України під час розвідки позицій ЗСУ.

При цьому Росія зриває навіть гіпотетичні можливості для переговорів, а Збройні сили України через загострення на фронті вперше застосували у зоні ООС безпілотник "Bayraktar".

Про те, що відбувається на Донбасі, «Телеграф» поговорив з керівником та засновником волонтерської групи «Народний тил», головою Луганської обласної військово-громадянської адміністрації (22 липня 2015 року — 29 квітня 2016 року), заступником міністра з питань тимчасово окупованих 2 року до 29 серпня 2019 року) Георгієм Тукою.

На нас чекає ситуація – ні війни, ні миру

– З огляду на загострення на фронті та ухилення Росії від переговорів – спрогнозуйте розвиток ситуації на Донбасі найближчим часом.

– Переговорний процес і так фактично зупинено понад рік. Найсумніше, що зупинено його, у тому числі в переговорах, які стосуються тих чи інших гуманітарних питань. Жодних перспектив для його відродження не бачу. Ситуація блокується не нашою стороною. Закидати українській владі, що вона нібито своїми діями щось блокує – нечесно та несправедливо. Що стосується фронту, не думаю, що варто очікувати істотного загострення навіть на тлі того, що зараз відбувається в районі Гранітного. Швидше за все, в найближчому майбутньому продовжиться ситуація, яку спостерігаємо останні пів року. Періодичні обстріли, жертви – ні війни, ні миру.

– Практично повне блокування з боку ОРДЛО пересування через контрольні пункти в’їзду-виїзду (КПВВ) на Донбасі, все більші перепони для діяльності СММ ОБСЄ. Що відбувається та чому?

– Фактично з перших днів роботи СММ виникали факти недопуску її представників на ті чи інші ділянки, зокрема держкордону, лінії розмежування, у ті чи інші райони. Не просто у населені пункти, а у цілі райони. Практично у кожному звіті є такі факти. Те, що сталося в Донецьку та Горлівці, де представників СММ блокували у місцях проживання, вперше було подано як публічну акцію, як реакцію на… З наметовим фейковим містечком. Чому? На мій погляд – немає фундаментальних причин для цього на Донбасі. Пов’язую такі дії з конкретним напрямком Росії – у контексті взаємовідносин РФ та ЄС. Попри те, що у складі ОБСЄ є й США, панівне становище там займають країни європейського континенту. І Росія показує їм, хто в хаті господар.

Блокування пунктів перепустки представники окупаційних адміністрацій мотивують пандемією. Насправді на мою думку, все вкладається в загальний тренд ізоляції цих територій від України. Паспортизація, залучення до російського економічного простору. На тлі ускладнення пересування мешканців ОРДЛО на територію України відбувається спрощення їхнього пересування на територію РФ. Протягом усіх цих років крок за кроком реалізується політика інтеграції населення окупованої частини Донбасу до так званого «руського миру».

Росія просуває в Україні асиметричну федерацію

– Чи є варіант, що РФ може забрати собі ОРДЛО? За якого розкладу це може статися?

– Поки що не бачу ознак того, що Росія готується до таких кроків. У російському суспільстві, наскільки я стежу за їх ЗМІ, соцмережами, немає великої підтримки ідеї приєднання ОРДЛО до РФ. На відміну від тієї ура-істерики, яка була присутня щодо «повернення» Криму в «рідну гавань». Але зараз російське суспільство в переважній більшості не сприймає Донецьк і Луганськ як частину РФ. Звичайно, ті чи інші погляди можна за допомогою ЗМІ підігрівати, педалювати та робити їх домінантними. Але сьогодні такого немає. Навіть ті зусилля, які роблять певні російські пропагандисти лише на рівні Симоньян, Соловйова – немає широкого відгуку у суспільстві. А без такого відгуку вживати якихось різких дій щодо включення окупованих територій Донбасу до складу РФ Кремль не наважиться. Та й поки що на рівні офіційного керівництва Росії я не бачу навіть натяків на дискусію з цього питання. Адже це загрожує новими санкціями, одностороннім зривом напівдохлих Мінських угод.

– Чому Росія, зокрема руками своїх маріонеток з ОРДЛО, так завзято блокує переговори щодо Донбасу?

– У керівництва РФ є чітке бачення того, що вони, зрештою, хочуть отримати із ситуації на Донбасі. А саме – асиметричну федерацію.

– Що це означає?

– Асиметрична федерація – це коли певному регіону, невеликому у порівнянні з загальною територією держави, надається монопольне право блокувати зовнішньополітичні, зовнішньоекономічні рішення центральної влади. Наприклад, без погодження з Придністровською Молдавською Республікою (ПМР) Молдова не може рухатися у бік інтеграції ЄС. І Росія хоче, щоб без «одобрямсу» з боку так званої ЛДНР Україна не змогла рухатись у напрямку інтеграції з НАТО.

Тобто нас схиляють до варіанта, який Козак (Дмитро Козак – заступник керівника Адміністрації президента РФ, куратор «українського спрямування» – прим. ред.) пропонував ще в Придністров’ї. Таку саму конструкцію росіяни пропонують нам. Відступати ліворуч чи праворуч не збираються. І жодних ілюзій щодо цього мати не треба. У мене потихеньку виникає відчуття, що рожеві окуляри із Зеленського вже злетіли. У сенсі: подивитися в очі Путіну, побачити там мир, швидкий кінець війни тощо…

Росія бачить чітку кінцеву мету своєї присутності на Донбасі – або асиметрична федерація, або заморожування конфлікту а-ля Придністров’я. Ні та, ні інша конструкція не підходить Україні. Єдине, що може зрушити ситуацію, що склалася, це суттєве збільшення тиску на РФ. Як з боку України, так і з боку наших партнерів – США та ЄС. Поки що нічого подібного не спостерігається. Тому відбувається такий «тягни-штовхай». Безперспективні рухи тіла, схожі зі стрибками на місці.

Яка може бути каверза із законом «про особливий статус»

– Секретар Ради національної безпеки та оборони Олексій Данилов прогнозує «важкі пару місяців» через пролонгацію закону про «особливий статус» окремих районів Донецької та Луганської областей (ОРДЛО). Чому?

– Я не бачу жодних складнощів у перспективі з пролонгацією цього законопроєкту. Якщо, звісно, представники «Слуги народу» не запропонують внесення змін до певних статей цього закону. А такий сценарій я не відкидаю. І якщо такі зміни (наприклад, внесення формули Штайнмайєра, яка не вигідна нам з низки причин) буде запропоновано, це може спричинити певне обурення у суспільстві. Якщо ж мова просто йтиме про пролонгацію, про продовження терміну дії, я не бачу передумов для, як сказав Данилов, «важких місяців» у зв’язку з цим законопроєктом.

Наскільки відомо, росіяни вже підготували близько 50 змін до чинних законів України. Але основною є саме зміна до Конституції України для реалізації формули Штайнмайєра та закріплення так званого «особливого статусу ОРДЛО». І якщо друзі Зеленського вирішать піти таким шляхом, це точно спричинить напруженість у суспільстві.

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Раніше Георгій Тука розповів «Телеграфу» про головні загрози для Донбасу в найближчому майбутньому.