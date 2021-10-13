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"Коронавірусний концтабір": бойовики сказали, коли відкриють КПВВ на Донбасі

Автор
Геннадій Лубенець
Дата публікації
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КПВВ "Станиця Луганська" Новина оновлена 13 жовтня 2021, 23:22
КПВВ "Станиця Луганська"

Бойовики звинуватили пенсіонерів в поширенні коронавірусу.

Представники окупаційних "влади" ОРДЛО заявили, що останній постійно працюючий на Донбасі пункт пропуску не відчиниться до кінця пандемії.

Про це повідомив член української делегації в ТКГ Сергій Гармаш за підсумками засідання групи.

"Своєю чергою громадянин Росії (Владислав, — ред.) Дейнего заявив, що КПВВ "Станиця Луганська", закритий в минулі вихідні, не буде відкритий поки не закінчиться пандемія коронавірусу", — написав Гармаш.

При цьому, за його словами, окупанти мотивують таке рішення тим, що нібито пенсіонери, які проходять через КПВВ, повертаються на непідконтрольні території з коронавірусом.

Разом з тим Гармаш зазначає, що закриття цього КПВВ позбавить людей, які проживають на окупованій території можливості отримати пенсії або нормальні вакцини.

"Це вже не гетто, це вже коронавірусний концтабір, в якому спеціально морять голодом і хворобами непрацездатне населення з метою зменшення числа утриманців. Мабуть, гроші для Донбасу в Росії закінчилися разом з виборчою кампанією"Єдиної Росії", — додав він.

Як повідомлялося раніше, на ділянці біля КПВВ "Золоте" був затриманий бойовик, який проводив розвідку позицій ВСУ під прикриттям робіт з розмінування.

Теги:
#Сергій Гармаш #ОРДЛО #ТКГ
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