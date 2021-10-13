"Коронавирусный концлагерь": боевики сказали, когда откроют КПВВ на Донбассе
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Боевики обвинили пенсионеров в распространении коронавируса.
Представители оккупационных "властей" ОРДЛО заявили, что последний постоянно работавший на Донбассе пункт пропуска не откроется до конца пандемии.
Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш по итогам заседания группы.
"В свою очередь гражданин России (Владислав, — ред.) Дейнего заявил, что КПВВ "Станица Луганская", закрытый в минувшие выходные, не будет открыт пока не закончится пандемия коронавируса", — написал Гармаш.
При этом, по его словам, оккупанты мотивируют такое решение тем, что якобы пенсионеры, которые проходят через КПВВ, возвращаются на неподконтрольные территории с коронавирусом.
Вместе с тем Гармаш отмечает, что закрытие этого КПВВ лишит людей, которые проживают на оккупированной территории возможности получить пенсии или нормальные вакцины.
"Это уже не гетто, это уже коронавирусный концлагерь, в котором специально морят голодом и болезнями нетрудоспособное население с целью уменьшения числа иждивенцев. Видать, деньги для Донбасса в России закончились вместе с избирательной кампанией "Единой России", — добавил он.
Как сообщалось ранее, на участке возле КПВВ "Золотое" был задержан боевик, проводивший разведку позиций ВСУ под прикрытием работ по разминированию.
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