Укр

"Коронавирусный концлагерь": боевики сказали, когда откроют КПВВ на Донбассе

Автор
Геннадий Лубенец
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КПВВ "Станица Луганская"
КПВВ "Станица Луганская"

Боевики обвинили пенсионеров в распространении коронавируса.

Представители оккупационных "властей" ОРДЛО заявили, что последний постоянно работавший на Донбассе пункт пропуска не откроется до конца пандемии.

Об этом сообщил член украинской делегации в ТКГ Сергей Гармаш по итогам заседания группы.

"В свою очередь гражданин России (Владислав, — ред.) Дейнего заявил, что КПВВ "Станица Луганская", закрытый в минувшие выходные, не будет открыт пока не закончится пандемия коронавируса", — написал Гармаш.

При этом, по его словам, оккупанты мотивируют такое решение тем, что якобы пенсионеры, которые проходят через КПВВ, возвращаются на неподконтрольные территории с коронавирусом.

Вместе с тем Гармаш отмечает, что закрытие этого КПВВ лишит людей, которые проживают на оккупированной территории возможности получить пенсии или нормальные вакцины.

"Это уже не гетто, это уже коронавирусный концлагерь, в котором специально морят голодом и болезнями нетрудоспособное население с целью уменьшения числа иждивенцев. Видать, деньги для Донбасса в России закончились вместе с избирательной кампанией "Единой России", — добавил он.

Как сообщалось ранее, на участке возле КПВВ "Золотое" был задержан боевик, проводивший разведку позиций ВСУ под прикрытием работ по разминированию.

Теги:
#Сергей Гармаш #ОРДЛО #ТКГ
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