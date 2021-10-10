Только под список: боевики "ЛНР" перекрыли свободный проезд через "Станицу Луганскую"

Жители оккупированной территории на Луганщине теперь фактически отрезаны от Украины

Начиная с субботы, 9 октября, со стороны боевиков террористической группировки "ЛНР" было перекрыто свободное передвижение людей через контрольный пункт въезда-выезда "Станица Луганская".

Новость сообщает "Зеркало недели".

Как утверждает "руководство" непризнанного квазиобразования, к таким методам пришлось прибегнуть из-за карантинных ограничений. Якобы контролируемые пересечения КПВВ могут остановить распространение коронавирусной болезни.

На самом же деле, теперь жители неподконтрольной Киеву территории Луганщины фактически находятся в заложниках у российских оккупантов, "закрытые" от Украины.

Как гласят новые "правила", теперь выезд из ОРЛО могут осуществлять лишь те люди, чьи данные попадут в специальные "списки, сформированные рабочей группой". Существует несколько причин, которые считаются уважительными для попадания в такой перечень.

Разрешение на прохождение КПВВ "Станица Луганская" будет получено, если человек едет для:

лечения или реабилитации;

учебы;

похороны члена семьи;

оказания ухода близкому человеку.

Аналогичные "правила" действуют и для въезда, с небольшим добавлением — для участия в неких, неназванных "гуманитарных программах".

Естественно, что от подобных ограничений, в первую очередь, пострадают местные пенсионеры, регулярно получающие пенсионные выплаты в Украине.

На данный момент объявлено, что ограничения продлятся минимум месяц. Будет ли продлено "закрытие под список" после 10 ноября 2021 года, станет известно позже.

Отметим, что "Станица Луганская" все это время оставалась единственным КПВВ в ОРДЛО, который работал ежедневно. "Новотроицкое" работает лишь дважды в неделю — понедельник и пятница. Остальные пункты пропуска закрыты для прохода населения, через некоторых из них "Красный Крест" передает гуманитарную помощь.

Закрытие всех КПВВ связано исключительно с инициативой боевиков квазиобразований на Донбассе. "Официально" свои действия они объясняют карантином.

Напомним, ранее "Телеграф" сообщал, что несмотря на вакцинацию российским "Спутником V" на Донбассе начали регистрировать смерти среди оккупантов.