На Донбассе задержали разведчика боевиков (фото)
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Провокация была совершена прямо во время заседания ТКГ.
Оккупанты, прикрываясь работами по разминированию, пытались провести разведку позиций ВСУ на участке возле КПВВ "Золотое".
Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.
Отмечается, что около 10:45 группа вооруженных людей с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) попыталась проникнуть на оставленные вооруженными силами Украины позиции.
При этом указывается, что украинские войска дали гарантии безопасности для саперных групп с четким указанием маршрутов движения и определением конечной точки продвижения в сторону позиций ВСУ.
Оперативное подразделение вооруженных сил провело задержание одного из нарушителей договоренностей. Ним оказался гражданин России 1978 года рождения Андрей Косяк.
При нем были обнаружены оружие и патроны.
Также указано, что против мужчины еще в 2010 году в Украине было открыто дело по статье 115 (умышленное убийство).
Как сообщалось ранее, недавно в Киеве задержали боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот". Его обвиняют в том, что в 2015 году он добивал раненых украинских военных, а также проводил разведывательные операции для российских военных.
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