Укр

На Донбассе задержали разведчика боевиков (фото)

Автор
Геннадий Лубенец
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Задержание боевика на Донбассе
Задержание боевика на Донбассе

Провокация была совершена прямо во время заседания ТКГ.

Оккупанты, прикрываясь работами по разминированию, пытались провести разведку позиций ВСУ на участке возле КПВВ "Золотое".

Об этом информирует пресс-служба украинской делегации в ТКГ.

Отмечается, что около 10:45 группа вооруженных людей с повязками Совместного центра по контролю и координации (СЦКК) попыталась проникнуть на оставленные вооруженными силами Украины позиции.

При этом указывается, что украинские войска дали гарантии безопасности для саперных групп с четким указанием маршрутов движения и определением конечной точки продвижения в сторону позиций ВСУ.

Оперативное подразделение вооруженных сил провело задержание одного из нарушителей договоренностей. Ним оказался гражданин России 1978 года рождения Андрей Косяк.

При нем были обнаружены оружие и патроны.

Задержание оккупанта на линии разгарничения
Задержание оккупанта на линии разгарничения
Андрей Косяк задержан
Андрей Косяк задержан
У мужчины были при себе оружие и патроны
У мужчины были при себе оружие и патроны

Также указано, что против мужчины еще в 2010 году в Украине было открыто дело по статье 115 (умышленное убийство).

Как сообщалось ранее, недавно в Киеве задержали боевика незаконного вооруженного формирования "Оплот". Его обвиняют в том, что в 2015 году он добивал раненых украинских военных, а также проводил разведывательные операции для российских военных.

Теги:
#Донбасс #Задержание #ВСУ #ОРДЛО
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