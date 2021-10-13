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На Донбасі затримали розвідника бойовиків (фото)

Автор
Геннадій Лубенець
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Затримання бойовика на Донбасі Новина оновлена 13 жовтня 2021, 16:46
Затримання бойовика на Донбасі

Провокація була здійснена прямо під час засідання ТКГ.

Окупанти, прикриваючись роботами по розмінуванню, намагалися провести розвідку позицій ЗСУ на ділянці біля КПВВ "Золоте".

Про це інформує пресслужба української делегації в ТКГ.

Відзначається, що близько 10:45 група озброєних людей з пов’язками Спільного центру з контролю і координації (СЦКК) спробувала проникнути на залишені збройними силами України позиції.

При цьому вказується, що українські війська дали гарантії безпеки для саперних груп з чіткою вказівкою маршрутів руху і визначенням кінцевої точки просування в бік позицій ЗСУ.

Оперативний підрозділ збройних сил провів затримання одного з порушників домовленостей. Ним виявився громадянин Росії 1978 року народження Андрій Косяк.

При ньому були виявлені зброя і патрони.

Затримання окупанта на лінії разгарніченія
Затримання окупанта на лінії разгарніченія
Андрій Косяк затриманий
Андрій Косяк затриманий
У чоловіка були при собі зброю і патрони
У чоловіка були при собі зброю і патрони

Також зазначено, що проти чоловіка ще у 2010 році в Україні було відкрито справу за статтею 115 (умисне вбивство).

Як повідомлялося раніше, нещодавно в Києві затримали бойовика незаконного збройного формування "Оплот". Його звинувачують в тому, що у 2015 році він добивав поранених українських військових, а також проводив розвідувальні операції для російських військових.

Теги:
#Донбас #Затримання #ВСУ #ОРДЛО
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