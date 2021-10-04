Добивав поранених українських воїнів: у Києві заарештували бойовика "Оплоту" (фото)
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Затриманий займався розвідкою на користь російських окупантів на Донбасі
Столичні правоохоронці провели спецоперацію із затримання бойовика так званого "Оплоту", який воював на Донбасі проти України.
Інформацію повідомляють представники прес-служби Офісу Генпрокурора.
Як встановило слідство, у 2015 році затриманий входив до складу незаконного збройного формування "Оплот". Правоохоронці закидають йому участь в бойових діях, що проходили поблизу міста Ясинувата, що в Донецькій області.
Повідомляється, що угруповання, частиною якого був заарештований бойовик, займалося остаточною ліквідацією поранених українських військовослужбовців. До всього іншого, його підозрюють в проведенні розвідувальних операцій на користь російських окупантів. Із їхньою допомогою начебто ставали відомі позиції і дислокація ЗСУ, що дозволяло бойовиками ОРДЛО проводити артилерійські обстріли.
Додамо, що на момент затримання порушник перебував в одному зі столичних хостелів. Як повідомляють правоохоронці, він планував перетин кордону із РФ. Перш ніж йому вдалося потрапити до Києва, він виїхав із окупованого Росією Криму.
Судді Шевченківського районного суду вирішили, що заарештованого на час кримінального розслідування слід утримувати під вартою. Ніяких альтернатив на кшталт виходу під заставу не передбачається.
В Офісі Генпрокурора стверджують, що чоловікові повідомили про підозру за ч.1 ст. 258-3 КК України (створення терористичної групи чи терористичної організації). Підозрюваному загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна або без.
Відзначимо, що незаконне збройне формування "Оплот" було створене у Харкові взимку 2014 року. Спочатку це була одна з організацій "Антимайдану".
Декількома днями раніше ще один бойовик так званої "ДНР" самостійно здався українським правоохоронцям. Для того, щоб потрапити на підконтрольну Києву територію, 23-річний хлопець пройшов через мінне поле.
Також "Телеграф" повідомляв, як один із солдатів ОРДЛО познущався над дітьми свого "товариша по службі". Подробиці — в нашому матеріалі.
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