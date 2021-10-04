Добивал раненных украинских воинов: в Киеве арестовали боевика "Оплота" (фото)

Задержанный занимался разведкой в пользу российских оккупантов на Донбассе

Киевские правоохранители провели спецоперацию по задержанию боевика так называемого "Оплота", который воевал на Донбассе против Украины.

Об этом в понедельник, 4 октября, сообщает пресс-служба Офиса генпрокурора.

Как установило следствие, в 2015 году задержанный входил в состав незаконного вооруженного формирования "Оплот". Правоохранители вменяют ему участие в боевых действиях, проходивших вблизи города Ясиноватая, что в Донецкой области.

Сообщается, что группировка, частью которой был арестованный боевик, занималась окончательной ликвидацией раненных украинских военнослужащих. Ко всему прочему, его подозревают в проведении разведывательных операций в пользу российских оккупантов. С их помощью якобы становились известны позиции и дислокация ВСУ, по которым боевик осуществляли артиллерийские обстрелы.

Добавим, что на момент задержания нарушитель находился в одном из столичных хостелов. Как сообщают правоохранители, он планировал пересечь границу с РФ. Прежде ему удалось попасть в Киев, выехав из оккупированного Россией Крыма.

Задержанный боевик воевал в составе т.н. "Оплота"

Судьи Шевченковского районного суда решили, что задержанного на время уголовного расследования следует содержать под стражей. Никаких альтернатив по типу выхода под залог не предполагается.

В Офисе генпрокурора отмечают, что мужчине сообщили о подозрении согласно ч.1 ст. 258-3 УК Украины (создание террористической группы или террористической организации). Подозреваемому грозит от 8 до 15 лет лишения свободы с конфискацией имущества или без.

Отметим, что незаконное вооруженное формирование "Оплот" было создано в Харькове зимой 2014 года. Изначально это была одна из организаций "Антимайдана".

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